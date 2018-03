Győri Audi ETO - Az új vezetőedző megkapja a feltétlen bizalmat

Danyi Gábor. Kép forrása: gyorietokc.hu

Danyi Gábor, a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának következő vezetőedzője megkapja a feltétlen bizalmat a klubvezetéstől.Ezt Bartha Csaba elnök hangsúlyozta az M1 aktuális csatornán csütörtökön, a döntés hátteréről pedig azt mondta: "azért választottuk őt, mert fontosnak éreztük, hogy teljes mértékben ismeri a klub filozófiáját, a klubmodellt, az utánpótlás helyzetét, az edzőket, a játékosok".A klub szerdán jelentette be, hogy a szezon végén távozó Ambros Martínt az eddigi segítője váltja egy plusz egy évre szóló szerződéssel. A spanyol szakember 2012 óta vezetőedzője a győri csapatnak, mellyel Bajnokok Ligáját háromszor, bajnokságot és Magyar Kupát egyformán négy alkalommal nyert. A román válogatottat 2016 őszétől vezeti, és februárban jelentette be, hogy a nyáron elhagyja a klubot.Bartha kiemelte: nagyon sok jelölt volt a posztra, de vannak korlátok, mert például külföldi válogatott edzők, szövetségi kapitányok esetében a szövetségek korlátozhatják a szerződéseket.Hozzátette: úgy érzi, a külföldi edzők semmivel sem felkészültebbek, mint Danyi, akinek szakmai tudása, a kézilabdában az elmúlt húsz évben betöltött szerepe - akár mint korábbi vezetőedző, akár mint Ambros Martín segítője - megfelel az elvárásoknak.Bartha Csaba szerint a klub részéről akár szimpatikus lépés is lehet, hogy az az ember, aki hat évig szolgálta a klubot teljes egészében, és munkájában sikeres volt, megkapja a feltétlen bizalmat. Az új vezetőedző többek között a horvát Zdravko Zovkóval dolgozik majd együtt."Az fogja Danyi Gábor munkáját értékelni, hogy az általa vezetett szakmai stáb eredményes lesz-e vagy sem" - mondta az elnök, aki kitért az elkövetkező időszakra is. A csapat a Magyar Kupa négyes döntőjében érdekelt a hétvégén, és előbb a nagy rivális FTC-vel kell mérkőznie az elődöntőben.Bartha jelezte: három nagyon fontos játékos sérült. Tomori Zsuzsanna, Stine Oftedal és Nora Mörk sem állhat a csapat rendelkezésre."Megpróbáljuk legyőzni a Ferencvárost, majd másnap elhódítani a Magyar Kupát. Aztán a következő két hét nagyon fontos, meghatározza az egész szezont" - utalt Bartha a montenegrói Podgorica elleni Bajnokok Ligája párharcra, melynek tétje a Final Fourba jutás.