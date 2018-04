Győrben edzőtáboroznak az oxfordi evezősök

Papp Oszkár, a GYAC evezősszakosztályának vezetője szervezi az oxfordi evezősök győri edzőtáborát.

A GYAC evezősszakosztálya és a Széchenyi István Egyetem látja vendégül őket. Az oxfordiak a tervek szerint megmérkőznek a széchenyis egyetemi nyolcassal. Volt már erre példa, győri győzelemmel.Alföldi Zoltán vezetőedző irányításával sok egyetemi hallgató sportol a GYAC evezősszakosztályában. Közülük választják majd ki, kik kerülnek a széchenyis nyolcas hajóba és mérkőznek meg az oxfordiakkal.„Valószínűleg sehol máshol nincsenek ilyen ideális körülmények a nagyvilágban az egyetemi evezőssportra, mint Győrben. A campus közvetlenül a folyó partján fekszik, pár száz méterre az evezősklubtól. Az egyetem és az evezősszakosztály az elmúlt években összeforrott, segítjük, kiegészítjük egymást. Sok egyetemista versenyez nálunk, válogatottak is, a Széchenyin tanulnak, nálunk edzenek, és az egyetemi sportban széchenyis színekben versenyeznek, hozzák sorban az aranyérmeket a győri egyetemnek" – mondta Papp Oszkár, a GYAC evezősszakosztályának vezetője. Legendás szakember, az elmúlt években ő alapozta meg a profi evezőssportot Győrben. És ő az, aki a lehetséges fővárosi helyszíneket beelőzve Győrbe csábította az oxfordiakat.Az egyetem oldaláról dr. Gyömörei Tamás, a Testnevelési és Sportközpont vezetője készíti elő az edzőtábort. A sportvezető elmondta, hogy az oxfordiak jól ismerhetik már a győri evezést. A 2016-os Dunai Regattán, Budapesten megmérkőztek például egymással. Ott is a Széchenyi nyolcasa ért át először a célvonalon, maga mögött hagyva a legendás cambridge-i és oxfordi csapatot.A sport kiváló lehetőséget ad a kapcsolatteremtésre és az együttműködés szorosabbá tételére, ez az egy hét is ezt alapozhatja meg. Az evezősklub a hajókat és az edzőket biztosítja a vendégeknek, az egyetem pedig a szállást és az étkezést. A hangsúly természetesen a napi több edzésen lesz, de az oxfordi evezősök megismerkedhetnek közben Győrrel és campussétára is várják őket.Gyömörei Tamás szerint is példaértékű lett a szakosztály és az egyetem együttműködése, ami az edzőtábornak is keretet ad.Papp Oszkár hozzátette, a tervek szerint április 12-én délután lesz verseny az oxfordi és a győri egyetemi nyolcas között a Mosoni-Dunán. A belvárosban, a révfalui hídnál lehet a cél, a befutó. A győri hajóban kizárólag a Széchenyi István Egyetem hallgatói ülnek majd, közöttük valószínűleg négy magyar válogatott sportoló, de a végleges összeállítást még nem alakították ki, ezért a szakosztályvezető egyelőre nem tud neveket mondani.„Nagyon sok egyetemista sportol nálunk, kiváló a csapatunk. Ez a konstrukció tényleg mindenkinek hasznos, az egyetemnek is, a klubnak is" – mondta végezetül Papp Oszkár.