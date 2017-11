Győrben az oroszok ellen: két góllal győzött az Audi ETO - fotók

A címvédő Győri Audi ETO KC két góllal legyőzte a vendég Rosztov-Don együttesét a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulós összecsapásán, hétfőn. Eredmény, Női Bajnokok Ligája, 4. forduló, B csoport: Győri Audi ETO KC - Rosztov-Don (orosz) 25-23 (13-9).A Győr gólszerzői: Görbicz, Amorim 5-5, Mörk, Oftedal 4-4, Puhalák, Bognár-Bódi 3-3, Althaus 1 Bő két hete Oroszországban a Rosztov kiélezett csatában 23-22-re győzött, s bár a Győr az utolsó perc játékvezetői döntése miatt megóvta a találkozót, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) elutasította a beadványt.A győrieknél változatlanul több játékos is hiányzott sérülés miatt, ennek ellenére ők kerültek először háromgólos előnybe a 16. perc végére (7-4). A vendégek ekkor időt kértek, ám ez sem segített, a győriek kihasználták az emberelőnyeiket, így hat perccel később már 11-5 állt az eredményjelzőn. A magabiztosan játszó magyar együttes a szünetig négy találatot meg is őrzött előnyéből.A fordulást követően tartotta a három-ötgólos különbséget a Győr, húsz percen keresztül háromnál közelebb nem tudott jönni az orosz gárda. A hajrában egy gólra is zárkózott a Rosztov, azonban egyenlíteni nem tudott. A hazaiak legeredményesebbjei az egyaránt ötgólos Görbicz Anita és Eduarda Amorim voltak.A Győr szombaton a hozzá hasonlóan hatpontos dán Midtjylland vendégeként lép pályára Ikastban. A csoport állása: 1. Győr 6 pont (100-85), 2. Midtjylland (dán) 6 (90-93), 3. Rosztov 4, 4. Brest Bretagne (francia) 0

Előzetes

Eduarda Amorim (balra) szerint védekezésben még keményebbnek kell lenniük. Fotó: rostovhandball.ru

A BL-címvédő Audi-ETO KC ma 19 órakor az orosz Rosztov-Dont fogadja az Audi-arénában. A Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában rendezett találkozón a zöld-fehérek visszavághatnak ellenfelüknek, az előző fordulóban ugyanis Oroszországban a Rosztov győzött 23–22-re, és bár a győri klubvezetők egy játékvezetői hiba miatt megóvták a meccset, az európai szövetség (EHF) elutasította a beadványukat.Alig egy hete egyébként a bajnoki rangadót is elbukta a Ferencváros otthonában az Audi-ETO, mely egy mosatni győzelemmel gyakorlatilag továbbjutna a csoportból.Ambros Martín vezetőedző így nyilatkozott a mai találkozóval kapcsolatban: „Jó a hangulat a csapatban. Úgy gondolom, mindenki tisztában van a helyzetünkkel és hogy mi a legfontosabb számunkra. Két nagyon jó csapattól kaptunk ki a közelmúltban, de ezeken a meccseken is tudtuk tartani a lépést, mindkét csapathoz közel voltunk. A legfontosabb, hogy elfelejtsük a bajnoki meccset és száz százalékig a Rosztovra koncentráljunk, ami nem lesz egyszerű. Kulcs lehet a sikerhez, ha mindenben tudunk egy keveset javulni a kinti meccshez képest. Nehezíti a helyzetünket, hogy a Rosztovnak gyakorlatilag volt két hete volt felkészülni, míg nekünk mindössze néhány nap jutott, ráadásul ellenfelünk jó eséllyel pályázik a négyes döntőbe jutásra. Ennek ellenére természetesen győzelmet várok."

További eredmények



Női Bajnokok Ligája, A csoport: CSM Bucuresti (román)–Nykobing (dán) 39–26, Krim Mercator (szlovén)–

Gdynia (lengyel) 29–22. Az állás: 1. CSM 6 pont, 2. Krim 6, 3. Nykobing 4, 4. Gdynia 0.

B csoport: Midtjylland (dán)–Brest Bretagne (francia) 27–23. Az állás: 1. Midtjylland 6 pont, 2. Audi-ETO 4 (3 mér-

kőzés), 3. Rosztov-Don 4 (3), 4. Brest 0.

C csoport: FTC–Thüringer HC (német) 28–25, Vardar Szkopje (macedón)–Larbik (norvég) 30–27. Az állás: 1. Vardar 8 pont, 2. FTC 6, 3. Thüringer HC 2, 4. Larvik 0.

D csoport: Bietigheim (német)–Vipers (norvég) 25–24, Buducnost (montenegrói)–

Metz (francia) 23–18. Az állás: 1. Metz 6 pont, 2. Buducnost 4, 3. Bietigheim 4, 4. Vipers 2.



Férfi Bajnokok Ligája, 6. forduló, A csoport: Szeged–Rhein-Neckar Löwen (német) 31–34. B csoport: Veszprém–Aalborg (dán) 30–24.

A játékosok közül az elmúlt időszakban is jó formában kézilabdázott Eduarda Amorim. A brazil átlövő is győzelemmel szeretne lejönni ma este a pályáról: „Nagyon szeretnénk nyerni, a két vereség még motiváltabbá tett bennünket, így biztos, hogy mindenki kettőzött erővel lép pályára. Úgy gondolom, a vereség ellenére is voltak azért nagyon jó pillanataink az első meccsen. Szeretnénk ezeket megtartani, védekezésben viszont lehetünk még keményebbek és véleményem szerint tudjuk még gyorsítani a játékot. Egy góllal kaptunk csak ki Rosztovban, vagyis tényleg csak egy kicsivel kell jobbnak lennünk. Úgy mondanám, hogy ha mindenki plusz tíz százalékot hozzátesz a múltkori teljesítményéhez, akkor biztosan nyerünk. Biztos vagyok benne, hogy tudunk jobban játszani, így győzni is."