Győrben a bokszoló, aki Floyd Mayweathert is legyőzte - galéria

Többek között Mauritius, India, Thaiföld, Bulgária, Új-Zéland, az Amerikai Egyesült Államok – na meg persze Magyarország – válogatottja is Győrt, azon belül az Olimpiai Sportparkot választotta a felkészülés utolsó állomásának a közelgő ifjúsági világbajnokságra.Egymásnak adják át a ringet a csapatok a tavaly elkészült létesítményben, ahol ottjártunkkor éppen az amerikaiak edzettek. A szakmai munkát összefogó Augustine Anthony "Augie" Sanchez egyszerre három ringben is figyelte az eseményeket, együtt élt a versenyzőkkel, ha kellett, leállította a küzdelmet, magyarázott, majd ismét árgus szemekkel figyelte a történéseket. A kétórás edzés után készségesen nyilatkozott lapunknak."Nagyszerűen érezzük magunkat, igazán jó helyen vagyunk. Profik a körülmények, a szállás, a csarnok, az emberek kedvessége mind lenyűgöz bennünket. Jó munkát tudunk végezni, ennek nagyon örülök" – kezdte a szakember, aki aktív versenyző korában többek között Floyd Mayweathert is legyőzte. Az atlantai olimpiai csapattagságért ment a küzdelem a két ökölvívó között, s bár végül Mayweather kétszer is visszavágott a vereségért, így megnyerte kettejük különcsatáját – az ötkarikás játékokon aztán bronzérmes lett –, Sanchez ennek ellenére sem csalódott, ha pályafutása ezen szakaszára gondol vissza."A legfontosabb célomat, hogy versenyben legyek az olimpiáért, elértem. Akkoriban így alakult kettőnk párharca, nem rágódom a múlton, nincs bennem egy csepp keserűség sem" – tette hozzá Augie Sanchez, aki aztán még 1996-ban profinak állt – Kid Vegas néven szerepelt, elvégre Las Vegasban született –, s mindössze három mérkőzést veszített el a 28-ból.Az egyik legemlékezetesebb meccsét Prince Naseem Hameddel vívta, s a negyedik menetben a "Herceg" TKO-val győzött. Sanchez utolsó összecsapása John Michael Johnson ellen volt 2001 decemberében, de nem tartott sokáig, 30 másodperc alatt kiütötte Johnson ellenfelét, Sanchezt hordágyon vitték ki a ringből. Utána be is fejezte versenyzői karrierjét, s edzőnek állt.A vb-vel kapcsolatos várakozásairól így nyilatkozott a szövetségi kapitány: "Remélem, minél több versenyzőm harcban lesz az érmekért, lehetőleg az aranyakért. Vannak igazán tehetséges ökölvívóink, akik akár itt, akár majd a későbbiekben is eredményes karriert csinálhatnak – amatőrként és profiként egyaránt. Mi azon dolgozunk, hogy ezt elérjék, a többi jórészt már csak rajtuk múlik."