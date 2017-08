Győrbe jön Tom Platz, a testépítő legenda

Tom Platz látogatásának alkalmából a szervezők 19:00-tól guggoló versenyt is rendeznek: az győz, aki a legtöbb ismétlést hajtja végre 228 kilóval.





Tom Platz kilenc évig versenyzett profiként, a Mr. Olympia színpadát hét alkalommal állt fel, ám győznie soha nem sikerült. Legjobb eredménye a harmadik hely volt. Tom Platz az 1973-as Mr. Adonis versenyen kezdte pályafutását. 1978-ig versenyzett amatőrként, ekkor amatőr világbajnokságot nyert. Ebben az évben diplomázott a Wayne State egyetemen, majd Kaliforniába költözött. 50 dollárral a zsebében, és egy hatalmas álommal a fejében érkezett: megnyerni a Mr. Olympiát.Tom Platz kilenc évig versenyzett profiként, a Mr. Olympia színpadát hét alkalommal állt fel, ám győznie soha nem sikerült. Legjobb eredménye a harmadik hely volt.



Ettől függetlenül mégis legendaként tartják számon a testépítésben. Míg Larry Scott neve a bicepsszel, Arnold Schwarzeneggeré pedig a mellizommal vált szinonimává, Tom Platz a lábaival, és híresen kemény lábedzéseivel írta be magát a testépítés történelmébe. Lábai a védjegyévé váltak.



Utolsó versenyén 1987-ben indult el, ám 1995-ben tiszteletbeli Mr. America címet kapott. A sportot a mai napig teljes szívvel támogatja, az egyik legkeresettebb előadó mint a testépítés, mind a táplálkozás terén.



"A testépítés az életem: ha nem lettem volna testépítő, nem tudom, mit csináltam volna egész életemben. Úgy tekintek a testépítésre, hogy ez az, ami én vagyok" - fogalmazott.

Szeptember elsejénlátogat el Tom Platz, a most 62 éves testépítő legenda. Bár utoljára 1986-ban lépett színpadra, lábai még mindig etalonként szolgálnak az edzés szerelmeseinek.A legenda 16:00-ás kezdéssel szemináriumot is tart a Cutlerben, 17:30-tól pedig egy Old School edzés részesei lehetnek az érdeklődők.