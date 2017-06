Győr-Lipót futóverseny: kétszázan értek célba - fotók

Nagyszerű hangulat jellemezte a nyolcadik alkalommal megrendezett Győr–Lipót versenyt.– Idén is Győrben az egyetemi csarnoktól indult a rajt – kezdi Földingné Nagy Judit, a verseny főszervezője. – A több mint huszonhat kilométeres teljes távot kétszázan teljesítették, sokan pedig a háromtagú váltókban indultak. Összesen száz váltó állt rajthoz. Nyolc frissítő állomást iktattunk be, ami ebben a nagy melegben különösen jó szolgálatot tett a versenyzőknek. Mozgássérültek és egy alapítvány jóvoltából sérült fiatalok is indultak.A közelgő Spar-maraton előtt sok oda már benevezett futónak ajánlott felkészülési állomás volt a Győr–Lipót verseny.– Az egész országból jöttek erre az erőpróbára, hiszen a sportoláshoz különböző kedvezményeket kaptak – folytatja Földingné Nagy Judit. – Igazi családi élményt jelentett mindenkinek, hogy a lipóti termálfürdőbe – ahol a cél volt – a versenyzők kísérői is kedvezménnyel léphettek be és ott regenerálódhattak. Az idei viadalt nemrégiben elhunyt sportolótársunk, Kecskés Tamás emlékének szenteltük. A három gyermeke és a család több tagja is versenyzőként vett részt az eseményen. A végén a jótékony cél részeként kétszázezer forintos adományt tudtunk átnyújtani Tamás gyermekeinek.