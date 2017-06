Gyönyörű fotómodell az ETO női csapatának új játékosa

˝Oldalunkon sorra számolunk be az ETO női csapatának nyári erősítéseiről. Egyelőre csak a felnőtt játékosokat mutatjuk be, de örömmel „jelentjük", hogy az utánpótlás is szépen izmosodik˝ - olvasható az ETO FC Győr núői csapatának Facebook-oldalán ˝A listát azzal kezdtük, hogy a hazai mezőnyben kiemelkedőnek számító, nemzetközi sikerekkel felvértezett Sipos Lilla, valamint az NB II egyik legkiválóbb gólvágójának számító Csötönyi Tímea érkezik. Utána a brazil kapus, Aline Villares Reis, valamint a portugál válogatott védekező középpályás, Adri Rodrigues leigazolásáról adtunk hírt.Íme, a következő játékosunk, Alison Lemon, aki már télen, Jade Kovaceviccsel együtt szóba került. Alison két szakágban is erős, a nagypályás karrierje mellett teremben is kiváló, tagja volt a kolumbiai, világbajnokságon szerepelt kanadai futsal-válogatottnak.Nagypályán az Erin Mills SC csatára volt – korábban ebben a klubban játszott a legutóbbi női BL-döntő két kanadai játékosa, Ashley Lawrence és Kadeisha Buchanan is. Alison edzőként is dolgozik, rendszeres résztvevője az FC Barcelona torontói akadémiája programjainak, sőt, hogy ne „unatkozzon", keresett fotómodell is…˝ - tudatta a klub.