Gyirmót FC Győr: a héten döntenek Urbányi István sorsáról

A kék-sárgáknak jelentős hátrányt kell ledolgozniuk tavasszal az NB I-es tagság megőrzéséhez.

Bár bajnok már volt a másodosztályban, történetében először jutott fel a legmagasabb osztályba a Gyirmót FC Győr. A csapat csupán három találkozón hagyta el győztesen a játékteret, s a négy döntetlen mellett tizenkétszer kikapott az OTP Bank Liga őszi szezonjában.Az együttes Bene Ferenc irányításával magabiztosan nyerte meg az NB II-es bajnokságot és sokan gondolták úgy, a Gyirmót a sikert elérő szakemberrel vág majd neki az élvonalbeli bajnokságnak. Csakhogy a tréner és a klubvezetés nem tudott megegyezni, így új edző, Urbányi István került a kispadra.Úgy tűnt, nem lesz nagy a játékosmozgás, hiszen először csak alig akadt távozó, a sokáig sérüléssel bajlódó Varga Róbert és Bohner Roland került másik klubhoz. Voltak természetesen érkezők: Csiki Norbert, Filkor Attila, Hrabina Alex, Nagy Olivér, Jancsó András és a fiatal Sallói Dániel került a kék-sárgákhoz. Időközben a keretből többen is kikerültek, Beliczky Gergő, Völgyi Dániel, Máté János, Simon Attila és Szekeres Adrián szabadlistás lett. Közülük Beliczky az ETO-ba, Völgyi Debrecenbe igazolt. Simon Attila a szezonban néhány alkalommal visszatért a pályára, Szekeres Adrián sérült volt, nemrég újra megműtötték.Később még két védőt és egy csatárt is megszerzett a Gyirmót, Achim Sebastián a román első osztályból igazolt a csapatba, a montenegrói Mijusko Bojovic Ciprusról, míg Novák Csanád a Vasastól érkezett a kék-sárgákhoz.A szezonban volt egy jó sorozata a csapatnak, öt találkozón még gólt sem kapott, az őszt azonban zsinórban nyolc vereséggel zárta. A teljesítménnyel természetesen a vezetőedző, Urbányi István sem lehetett elégedett.„Az első napok ismerkedése után viszonylag hamar kiderült, hogy a klubvezetés részéről igen erős az a szándék, hogy minél inkább támaszkodjunk a feljutást kiharcoló és az NB II-ben bizonyító játékosokra, és menet közben egy-egy igazolással szükség szerint erősítsük meg a keretet. Szempont volt továbbá, hogy az MLSZ által támogatott szabályokat lehetőség szerint próbáljuk betartani. Különösen igaz volt ez a magyar játékosok szerepeltetésére vonatkozóan, de nem mondtunk le a fiatalszabály lehetséges betartásáról sem. Szakmai értelemben az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy mind kondicionálisan, mind mentálisan felkészítsük a csapatot az NB I-es szereplésből fakadó megnövekedett kihívásokra. Az első fordulók összevetésében, szinte valamennyi kategóriában a leggyengébb mutatókkal rendelkeztünk. Rengeteg beszélgetés, videoelemzés és legfőképpen az edzések intenzitásának növelésével és az új játékosok igazolásával sikerült a csapat különböző mutatóit drasztikusan megváltoztatni – fogalmazott Urbányi István. – Az első bajnoki szünetet követő kiváló sorozat alapvetően ennek köszönhető. Összesen hétszázkét percen keresztül nem kaptunk gólt. Négy mérkőzésen ugyan csak három gólt rúgtunk, de három győzelemmel és egy döntetlennel tíz pontot szereztünk. Minden jel arra mutatott, hogy a csapat jó úton jár, mindenki bizakodva várta a folytatást. Ami gondot okozott, hogy Novák Csanád második meccsén, a Vasas ellen piros lapot és háromhetes eltiltást kapott, a következő héten pedig súlyosan megsérült és csaknem két hónapra kidőlt a sorból."A szakvezető szerint a balszerencsés vereségek elbizonytalanították az együttest.

„Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy semmilyen tekintetben nem tett jót a második háromhetes bajnoki szünet. A tizenkettedik forduló előtt tizenhárom ponttal a kilencedik helyen álltunk, három ponttal a Mezőkövesd előtt. A következő két mérkőzésen nem érződött, hogy a csapat bármilyen tekintetben visszaesett volna, viszont az elsődleges probléma változatlanul az volt, hogy nem tudtunk gólt szerezni. A bajnokság harmadik szakaszában elszenvedett balszerencsés vereségek fokozatosan okoztak egyfajta elbizonytalanodást, melyek a mérkőzések egyes szakaszaiban nem várt egyéni hibákat eredményeztek. Ebben a periódusban igazolódott ismét be, hogy nincs igazi vezére a csapatnak, nincs olyan játékos, aki a csapatot át tudná lendíteni ezeken a holtpontokon. Szakmai oldalról oly módon próbáltunk segíteni, hogy még alaposabban és részletesebben készültünk fel az ellenfelek játékából, hogy a lehető legkevesebb váratlan dolog érje a csapatot, de elég volt egy kihagyás, egy szerencsétlen szituáció, hogy hátrányba kerüljünk."Urbányi szerint nem volt igazi nyerőember a csapatban.„Versenyképes csapatot építettünk, de minőségi teljesítmény nélkül nem tudtuk áttörni a korlátokat. A szereplés igazolta, hogy több játékosról is elmondható, hogy míg a második vonalban erősségei voltak a csapatnak, ugyanazt a teljesítményt az élvonalban már nem voltak képesek nyújtani. Természetesen a jelen helyzetben a legfontosabb kérdés a hogyan tovább, illetve hogy milyen személyi változások szükségesek ahhoz, hogy a tavaszi folytatásban a csapatnak legyen esélye ledolgozni a hátrányát. Látva az ellenfeleket, megállapíthatjuk, csapatjátékban eltüntethetőek a különbségek, ám rendkívül fontos a stabil védekezés, és ami ennél is meghatározóbb, hogy legyenek olyan játékosaink, akik képesek mérkőzéseket eldönteni. Az utolsó nyolc forduló legegyértelműbb tapasztalata az volt, hogy az egyedüli csapat vagyunk, ahol nem volt nyerőember, egyetlen olyan játékos sem, aki egy döntésével, megoldásával gólt tudott volna szerezni vagy gólhelyzetet teremteni."Úgy tudjuk, Urbányi István sorsáról a héten közösen döntenek a felek. A zuhanyhíradó szerint nem elképzelhetetlen, ha távozik, az SVSE edzője, Supka Attila lehet az utódja.