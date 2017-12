Gyirmót FC Győr - Közepesnél jobbat vártak

Új edzővel, a szlovákiai Molnár Lászlóval kezdte a Merkantil Bank NB II idei szezonját a Gyirmót FC Győr. Az élvonalba visszajutás igényével indultak a bajnokságban, ehhez képest erősen közepes teljesítményt nyújtottak. Molnár Lászlóval 16 mérkőzésen 6 győzelmet, 4 döntetlent és 6 vereséget ért el a csapat, utána pedig közös megegyezéssel elváltak a szakembertől.



– Váratlanul ért a döntés, hogy a bajnokság hátralévő részében nem számítanak a munkámra, mert nem volt ennek semmi előjele – mondja Molnár László. – Sajnáltam, hogy így történt, hiszen a következő öt meccsre tizenkét pontot terveztem és szerintem meg is szereztük volna.



Új csapat épült



Az őszi idényben elég hullámzó produkciót mutatott a Gyirmót.

– Ilyen hosszú bajnoki szezon alatt minden csapatnál vannak hullámvölgyek. Nekünk az volt a krízis, amikor öt fordulóban csak két pontot szereztünk. Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen új csapatot kellett építeni. Minőségi játékosok távoztak a nyáron Gyirmótról, a helyükre Szlovákiából és magyar klubokból igazoltunk futballistákat. Igazán csak tétmeccseken lehet lemérni, mit tud egy-egy játékos, bevallom, többen csalódást okoztak a teljesítményükkel. Azt gondoltam, hogy ez a fél szezon elég lesz arra, hogy felmérjük, kikre számíthatunk a jövőben és télen majd frissítünk a játékoskereten. A célok megfogalmazásakor magasra tettük a lécet, de csak így érdemes dolgozni. Az MTK egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, a Kisvárdára majd kíváncsi leszek, tavasszal is képes lesz-e hasonló szereplésre. Dicséretesnek tartom, hogy a Mezőkövesd ellen továbbjutottunk a kupában. Emelt fővel jöttem el Gyirmótról: korrekt módon váltunk el a tulajdonosoktól és a szakmai stáb tagjaitól, akik nagyon jó munkát végeztek.



Molnár Lászlót gyakran érte bírálat, hogy nem edzőhöz méltó módon viselkedett a mérkőzéseken.

– Erre azt tudom mondani, hogy nem vagyunk egyformák, minden edző más egyéniség. Én minden meccsen égek a pálya szélén, mert annyira szeretnék nyerni és úgy látszik, ez nem tetszett mindenkinek. Azt gondolom, hogy a magyar közegben Mourinho, Simeone vagy Conte is minden második fordulóban el lenne tiltva a kispadtól.



Hiányoznak pontok



Molnár László távozása után az idényből hátralévő öt bajnoki és az MTK elleni kupamérkőzésre Hannich Péter kapott megbízást.

– Voltak jobb és voltak rosszabb napjaink abban a néhány hétben, amíg én dolgoztam a csapattal – nyilatkozta Hannich Péter a klub hivatalos honlapján. – A Mosonmagyaróvár, az ETO és a zalaegerszegi mérkőzésünk rendben volt, mert ezeken koncentráltan, taktikusan és agresszíven futballoztunk. Az MTK elleni Magyar Kupa-találkozón nyújtott teljesítményünk sem volt rossz, de talán nem hittük el igazán, hogy továbbléphetünk. A Budafok és a Budaörs ellen viszont nem futballoztunk jól. Ezeken a mérkőzéseken egyrészt elhittük, hogy a kevesebb is elég, másrészt az is kiderült, hogy a magyar labdarúgók nem tudnak egy hét alatt három jó mérkőzést játszani. Ezt mutatják a találkozók mérhető adatai is, hiszen az ETO ellen ötvenöt gyors megindulása volt az egyik középpályásunknak, a Budafok ellen pedig csak tizenöt. Én tíz-tizenegy pontot vártam a csapattól és a Budafok vagy a Budaörs elleni találkozók három-három pontja ezért is nagyon hiányzik.



Hannich Péter beszélt arról is, hogy milyen változtatásokat hajtott végre a csapatban.

– Azt tudtam, hogy elég görcsös a Gyirmót játéka, hiszen több mérkőzését láttam korábban és elsősorban ennek a stressznek a feloldására törekedtem. Azt a Verebes József-féle támadófutballt, amelyben én is hiszek, ugyanis nem lehet feszülten és önbizalom nélkül játszani. A csapat szerkezete rendben volt, néhány olyan kicsit elfeledett labdarúgót akartam felhozni, mint Czár Richárd, Farkas Zoltán és Stieber András. Azt is nagyon fontosnak tartottam, hogy megnézzem azokat a fiatalokat, akikre a közeljövőben számíthatunk. Így minden héten velünk edzett két, az NB III-as keretünkből felhozott labdarúgó, akik közül Csongrádi, Gelencsér, Tiba és Vörösbaranyi is ügyesnek bizonyult.



Horváth Ernő, a Gyirmót FC Győr ügyvezetője elmondta: Hannich Péterrel még idén egyeztetnek az esetleges folytatásról. A szakembernek azonban nincs az NB II-es vezetőedzői kinevezéshez szükséges pro licence, így több lehetőség is szóba jöhet a jövőt illetően.