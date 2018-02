Gyirmót FC Győr - Ibrahimovic egyenlített

(Munkatársunk helyszíni jelentése)



Gyirmót FC Győr–NK Novigrad (horvát II. o.) 1–1 (1–1)

Novigrad, Istria Winter Cup, 1. mérkőzés, 50 néző.



Gyirmót: Rengel – Achim, Lengyel, Lázár, Németh Zs. – Kőris, Kiss M. – Czár (Sandal, 38.), Gelencsér (Csongrádi, 78.), Farkas Z. – Vörösbaranyi. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Gelencsér (6.), ill. Ibrahimovic (37.).



Soha nem látott összeállításban lépett pályára a Gyirmót, Szepessy László vezetőedző több fiatal játékost jelölt a kezdőcsapatba. Ennek ellenére is jól kezdett a magyar címvédő, Gelencsér már a találkozó elején a kapuba talált, s vezetéshez juttatta csapatát. A folytatásban is jól játszott a Gyirmót, igaz, a hazai csapat sem futballozott rosszul. Olyannyira, hogy Ibrahimovic – no nem a svéd klasszis, hanem Amel nevezetű névrokona – ki is egyenlített a játékrész hajrájában. A félidő krónikájához tartozik, hogy Czár meghúzódott a műfüvön, így le kellett cserélni.



A szünet után teljesen átvette az irányítást a Gyirmót, a horvátok nem nagyon jutottak el Rengel kapujáig, igaz, a kék-sárgák Kiss M. révén – aki egy szabadrúgást a felső lécre csavart – csak kapufáig jutottak, így meg kellett elégedniük a döntetlennel. A második félidőben is megsérült egy gyirmóti játékos, a gólszerző Gelencsért kellett bokasérülése miatt lecserélni.



Szepessy László: – Az volt a cél, hogy kilencvenperces terhelés mellett azokat a játékelemeket gyakoroljuk, amiket edzésen tanultunk, ezek hellyel-közzel sikerültek. Sajnos két kisebb sérülés hátráltatott bennünket, de úgy gondolom, összességében jó mérkőzést játszottunk. A játékpontosságot és a befejezések hatékonyságát kell még növelnünk, de van időnk ezeken javítani.



A Gyirmót csütörtökön 11 órakor a bosnyák első osztályú FK Krupával találkozik, s győzelem esetén biztosan döntős a tornán.