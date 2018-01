Gyirmót FC Győr - A házigazda ellen kezdenek

(Munkatársunk helyszíni jelentése.)„Három kapussal és huszonkét mezőnyjátékossal érkeztünk a horvátországi edzőtáborba, a csapatban több, az első kerethez először csatlakozó fiatal is szerepel, ilyen Vörösbaranyi Armand, Csongrádi Márk vagy éppen Gelencsér György, akikre nem csupán az edzéseken, hanem majd a mérkőzéseken is számítunk, ahogy a három kapusra is, akik egy-egy találkozón védenek majd. Természetesen rajtuk kívül is jött velünk fiatal játékos, ide sorolhatom Szalánszki Gergőt, Kőris Krisztiánt vagy Varga Pétert, akiknek minden bizonnyal meghatározó lehet egy ilyen edzőtábor. Nem üdülni jöttünk, a magyartól eltérő, más stílusú ellenfelekkel fontos találkozókat vívunk majd. Szeretnénk a fiatal és rutinos játékosok ideális egyvelegét kialakítani" – árulta el Hannich Péter sportigazgató.A Gyirmót Novigradban napi két edzéssel vagy napi egy gyakorlással és egy mérkőzéssel készül a tavaszi szezonra. Az Isztria-kupán ma 11 órakor a házigazda NK Novigrad, másnap ugyanebben az időpontban pedig a szlovén élvonalbeli FK Krupa lesz az ellenfele. A torna helyosztó találkozói szombaton lesznek, a döntőt pedig vasárnap 15 órakor rendezik. A Gyirmót 2016-ban és tavaly is megnyerte ezt a tornát, így kétszeres címvédőként érkezett Horvátországba.A keret változásáról is megkérdeztük a sportigazgatót.„Simon András már nem jött el velünk a táborba, hiszen Paksra igazolt, mivel erről a két klub vezetése is megegyezett. Viszont Horváth Roland és Szilvási Péter után sikerült megállapodni másfél évre a Honvédtől érkező védő Villám Balázzsal, aki hasznos tagja lehet a csapatunknak. Várhatóan ezzel még nem lett végleges a keret, több játékos is képben van, hiszen nemcsak a jelen, a jövő csapatát is építjük már Gyirmóton" – tette hozzá Hannich Péter, aki azt is elmondta, nagyon jól érzi magát ismét a kék-sárga csapatnál.„Nagyon örülök, hogy a szezon utolsó találkozóin én irányíthattam a társaságot, köszönöm a lehetőséget, hogy ismét ebben a klubban dolgozhatok. Azt gondolom, Szepessy László vezetőedzővel sikeresen együtt tudunk működni, hiszen szinte ugyanúgy gondolkodunk a futballról. Elkezdődött a csapatnál egy folyamat, melynek egyik állomása a Dunaszerdahely elleni tetszetős játékunk volt. A célunk, hogy egyre jobb legyen a Gyirmót, s kiszolgáljuk a szurkolókat."