Gyirmót FC - Jól olvassa a játékot Kristian Kolcak

Teljesen átalakult télen a Gyirmót FC Győr csapata. Az új igazolások közül egyértelműen a szlovák Kristian Kolcak a legnevesebb futballista.



„Hatéves koromban kezdtem a labdarúgást az Inter Bratislava gyerekcsapatában – kezdi a 27 éves játékos. – Az alapokat ott tanultam meg és 2005-ben igazoltam át a nagyobbik pozsonyi csapathoz, a Slovanhoz. Itt játszottam az utánpótláscsapatokban és 2007-ben, tizenhét évesen bemutatkoztam a felnőttek között is. Sikerült megragadnom a szlovák Fortuna Liga egyik legjobb csapatában. Utána néhány hónapig a szintén élvonalbeli FK Dubnica gárdájában szerepeltem, ahová kölcsönadott a Slovan. Ezt követően még öt évig játszottam Pozsonyban, ahol négy bajnoki címet és három kupagyőzelmet szereztünk."



A Bajnokok Ligájában remek mérkőzéseket játszottak a selejtezőkben az Apoel Nicosia, a BATE Borisov és a Ludogorec csapatai ellen.



„Az Európa Ligában két sorozatban is csoportmérkőzéseket játszhattam a Slovan labdarúgójaként, 2011-ben az AS Roma, a PSG és a Red Bull Salzburg voltak az ellenfeleink. Három évvel később pedig a Napoli, a Sparta Praha és a Young Boys csapataival mérkőzhettünk meg. Ezek a találkozók felejthetetlen élményt jelentenek számomra és olyan tapasztalatokkal gazdagítottak, amelyek alapvetően meghatározzák a mostani játékomat is."



Közben folyamatosan játszott a szlovák utánpótlás-válogatottakban, az U21-es nemzeti csapatban 13 alkalommal lépett pályára és 2 gólt is szerzett.



„A szlovák felnőttválogatottba még nem kaptam meghívót. de nem tettem le róla, ez az egyik legnagyobb vágyam. Többek között ezért is próbáltam ki magam 2015-ben a lengyel első osztályú bajnokságban. Másfél év alatt harmincnégy mérkőzésen szerepeltem a Podbeskidzie Bielsko-Biela csapatában, ez is egy hasznos időszak volt a karrieremben. Tavaly tértem vissza a szlovák élvonalba, ott a rózsahegyi klub játékosa voltam."



A védelem bármelyik posztján szívesen játszik, de belső védőként tud a legjobban teljesíteni. Több mint 150 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt eddig.



„A legnagyobb erényemnek azt tartom, hogy elég jól olvasom a játékot és ezt a helyezkedésemben tudom használni. Szívesen vállalom a párharcokat, az egy az egy elleni szituációkat és ezeket jó százalékban meg is tudom nyerni. A Slovanban együtt játszottam Hudák Dáviddal és Mészáros Károllyal, akik egy ideje már a magyar bajnokságban szerepelnek. Mindketten jóbarátaim, alaposan kifaggattam őket, így pontosak az információim az itteni ligáról. Nagyon szeretném, ha a Gyirmóttal bent maradnánk" – említette végül Kristian Kolcak, akinek a foci mellett a felesége, Nikola és a kisfia, Sebastian tölti ki szinte minden szabadidejét. Ezenkívül szeret teniszezni és filmeket nézni.