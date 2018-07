Griezmannék várják az ellenfelet: Horvátország-Anglia élőben 20 órától

Horvátország-Anglia



Elődöntő, Moszkva (Luzsnyiki Stadion), játékvezető: Cuneyt Cakir (török)



A várható kezdőcsapatok:



Horvátország: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.



Anglia: Jordan Pickford - Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry Kane





Korábban



Zlatko Dalic, az oroszországi világbajnokságon elődöntős horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapatának problémát jelenthet majd az Anglia elleni szerdai találkozón a fáradtság.



A szakember kiemelte: hat nap alatt két hosszabbításos mérkőzést játszottak - a nyolcaddöntőben a dán, a negyeddöntőben a házigazda orosz együttest búcsúztatták tizenegyespárbajban -, ami összesen 240 percnyi játékidőt jelent. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy szerda estére frissek legyünk, biztos vagyok abban, hogy az Anglia elleni mérkőzésre találunk energiát" - nyilatkozta Dalic.



A csapat támadója, Mario Mandzukic viszont nem tart attól, hogy fáradtak lesznek a moszkvai találkozón. "Már jó néhány éve várunk hasonló horvát lehetőségre, amihez most nagyon közel jutottunk. Az utolsó izzadtságcseppjeinket is a pályán hagyjuk, hogy elérjük a célunkat" - közölte a horvátok egyik kulcsembere.



Az ellenfél csapatát erősíti Harry Kane, aki gólerős formáját a vb-re is megőrizte, jelenleg vezeti a góllövőlistát. A horvátok azonban nem aggódnak, hogy ezúttal a Tottenham Hotspur klasszisát kell semlegesíteniük. "Minden tiszteletünk Kane-é, aki már hat gólt szerzett a vb-n, de mi már megállítottuk Lionel Messit és Christian Eriksent is, remélem, őt is sikerül" - mondta Dalic, aki bízhat abban, hogy a horvát védelem oszlopa, a Liverpoolban légióskodó Dejan Lovren már szerzett ehhez elég személyes tapasztalatot is.



horvátok erős középpályájukra is alapozhatnak, amelyben Luka Modric és Ivan Rakitic kap főszerepet. A Real Madridot erősítő Modric "nagyon nehéz, szoros és színvonalas" mérkőzésre számít az elődöntőben, bár szerinte ezen a vb-n minden meccs hasonló. Felhívta övéi figyelmét, hogy az angolok milyen veszélyesek a beadásokból, szögletekből és szabadrúgásokból kapu elé ívelt labdák után - a Svédország ellen 2-0-ra megnyert negyeddöntőben mindkét angol gól hasonló szituációból született -, azok semlegesítésére pedig az eddigieknél is jobban kell koncentrálniuk.



Az FC Barcelona játékosa, Rakitic szerint megvan a kellő lelkierejük, az egységük. "Egy szív, egy lélek" - utalt a horvát válogatott játékosainak összetartására. Ashley Young, az angolok védője elárulta: egyetlen játékostársának sincs kétsége afelől, hogy bejutnak a döntőbe. "A saját történetünket mi magunk írjuk" - mondta a Manchester United játékosa.



Hozzátette: a csapat és a szakmai stáb tagjai is hisznek a győzelemben, amelyhez megfelelő akaraterővel és magabiztossággal rendelkeznek. Eric Dier, a Tottenham középpályása szerint a siker fogalmát nehéz meghatározni, ő viszont csapattársai nevében is nyilatkozva kijelentette: az elődöntőbe jutást önmagában még nem tekintik annak.



"Mi még éhesek vagyunk, és ennél is többre vágyunk. Remélhetőleg ezt szerdán a pályán is meg tudjuk mutatni" - nyilatkozta az angol labdarúgó. Hangsúlyozta: a siker reményében minden angol játékos kész alárendelni egyéni ambícióit a csapat érdekeinek, mert előbbivel ellentétben csak utóbbi segítheti őket a diadalhoz.



A Horvátország-Anglia összecsapást a moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezik szerdán 20 órától, a találkozó játékvezetője a török Cuneyt Cakir lesz. A vesztes szombaton a bronzmérkőzésen, a győztes vasárnap a döntőben játszhat, a másik ágon Franciaország és Belgium mérkőzik egymással kedden (ma) este, Szentpéterváron.



Érdekességek



- A két válogatott eddig hét alkalommal találkozott egymással (hatszor szerdán), az angolok négyszer, a horvátok kétszer győztek, egy összecsapás - az első, még 1996 áprilisában - gól nélküli döntetlennel zárult.



- A legutóbbi két mérkőzésen angol siker született, az utóbbi haton pedig négy. A mindeddig utolsó horvát győzelem (3-2) 2007 novemberében volt, Európa-bajnoki selejtezőn. Világeseményen eddig egyszer ütköztek meg, az angolok a 2004-es Európa-bajnokság csoportkörében 4-2-re győztek.



- Az angolok harmadszor és 28 év után először játszhatnak vb-elődöntőt, a mostani keret 23 játékosa közül 17 még meg sem született 1990-ben. Anglia egyaránt vesztesen hagyta el a pályát, amikor a legutóbbi három alkalommal világverseny elődöntőjében szerepelt: az 1996-os Eb-n és az 1990-es vb-n a németektől, az 1968-as Eb-n Jugoszláviától kapott ki. Eddig egyszer, 1966-ban nyert vb-elődöntőben, otthon Portugália ellen (2-1), akkor a világbajnoki címet is sikerült elhódítania.



- A horvátoknak ez a második vb-elődöntője, 1998-as debütálásukkor végül bronzérmesek lettek. Azóta - mostanáig - a csoportból sem sikerült továbbjutniuk.



- A horvát a második csapat, amely egymás utáni két mérkőzésén is 11-es párbajt nyert, a nyolcaddöntőben a dánok, majd a negyeddöntőben a házigazda oroszok ellen. Ez a bravúr korábban csak az argentinoknak sikerült 1990-ben.



- Az utóbbi kilenc tétmérkőzésén és utóbbi öt vb-találkozóján veretlen Horvátország az előző hat egyenes kieséses szakaszbeli meccse közül csak egyet vesztett el, 1998-ban a franciáktól kapott ki az elődöntőben.



- A tízgólos horvátok találatait nyolc játékos szerezte a tornán, csak Belgiumnak (9) jobb a mutatója ebben a tekintetben. A tíz gólból csak három született rögzített játékhelyzet után, a többi akcióból esett.



- A 11 góljukkal 1966-os tornacsúcsukat beállító angolok az utóbbi 30 tétmeccsük közül csak kettőt vesztettek el (22 győzelem, hat döntetlen). A 11 találat közül nyolc pontrúgás után született.



- A vb góllövőlistáját vezető Harry Kane eddig a hét napjai közül már haton szerzett gólt a válogatott színeiben, egyedül szerdán nem sikerült még betalálnia. Elődei közül csak Wayne Rooney és Frank Lampard lőtt gólt a hét minden napján.



- Kane hat góllal áll az élen, az előző kilenc vb-t tekintve csak a brazil Ronaldo szerzett ennél többet, 2002-ben nyolcat.



Európai játékos 1974 óta nem volt eredményesebb, akkor a lengyel Grzegorz Lato hét találatig jutott, míg 1970-ben a nyugatnémet Gerd Müller tízzel lett gólkirály.