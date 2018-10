Görög-magyar - Rossi: két helyen változhat az összeállítás

A szeptemberben 2-1-es győzelemmel zárult hazai összecsapáshoz képest két helyen változhat a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata pénteken a görögök elleni athéni találkozóra Marco Rossi szerint.



A Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés helyszínén, a Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadionban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány az MTI kérdésére a várható kezdőcsapatról azt mondta: bár pillanatnyilag a közelebbi összecsapásra fókuszálnak, mégis kettős feladatban kell gondolkodnia együttesével, amely hétfőn Tallinnban lép pályára az észtek ellen.



"Ezért vannak még bennem kérdések, amelyekre az esti, utolsó edzés ad majd választ. Jelen állás szerint két változás is lehet a budapesti kezdőcsapathoz képest" - fogalmazott.



Kitért Willi Orbanra is, aki hétfőn csatlakozott a kerethez. Mint elmondta, azt a benyomást tette rájuk, amire az előzetes várakozások alapján számítottak.



"Nem véletlen, hogy csapatkapitány a Lipcsében" - szögezte le, s hozzátette, a védő jól ismeri klubtársát, a kapus Gulácsi Pétert, s jó kapcsolat van közöttük. "Mindenki azt várja tőle, hogy nemcsak nagyszerű személyiségével és hozzáállásával ad pluszt a csapathoz, hanem biztonságot is nyújt a védelemben."



Megemlítette, javaslatokkal segítették a játékosokat azért, hogy minél többet szerepelhessenek a klubjaikban.



"Aki nem játszik rendszeresen, nem lesz meg benne a meccsek ritmusa. Soha nincs elég lehetőségünk arra, hogy együtt dolgozzunk a csapattal. A fizikai állapotukra nem tudunk hatni ennyi idő alatt, de taktikailag, szervezettségben igen, ezért azokat hívtuk meg, akik hetente, rendszeresen játszottak a klubjukban" - fejtette ki.



Hangsúlyozta, a folyamatosan megfigyelt, mintegy negyven otthon vagy külföldön játszó futballista közül azokat hívta be, akik pillanatnyilag fizikailag és mentálisan is a legjobbak.



"Persze mindenki követ el hibákat, így én is. Hogy jól döntöttem-e, arra a választ a pályán kapjuk majd meg" - fogalmazott.



Rossi közölte, papíron magasan a görög válogatott a csoport esélyese, sztárokkal a soraiban. Mind mondta, a görög keret piaci értéke háromszorosa a magyarénak, de ez csak az elmélet, és koncentrált, alázatos és szervezett játékkal akár a budapesti bravúr is megismételhető.



"Ha jó eredményt érünk el, azaz pontot vagy pontokat szerzünk, akár favoritnak is tekinthetjük magunkat, de ebben az esetben is nyitott marad a helyzet" - felelte újságírói kérdésre az olasz szakvezető. Emlékeztetett: a hazai zárt kapus mérkőzés után jobb lesz szurkolók előtt játszani, s nagy segítség lesz az Athénba érkező öt-hatszáz magyar drukker.



Az egy hónappal ezelőtti összecsapáson betaláló Sallai Roland elárulta, többször visszanézte a gólját.



"A csapat győzelme volt az igazán fontos. Jó játékot nyújtottunk odahaza, remélem, ezt tudjuk folytatni" - mondta.



Az MTI kérdésére azt felelte, a budapesti jó játék kulcsa a hosszú, jó felkészülés volt.



"Nem szabad elfelejtenünk, hogy erős az ellenfél, és revansot akar venni. Százszázalékos koncentrációra és jó csapatmunkára lesz szükség, s agresszívan bele kell mennünk a párharcokba" - fogalmazott Sallai.



Az összecsapás pénteken 20.45 órakor kezdődik a német Tobias Stieler sípjelére.



A magyar labdarúgó-válogatott várható összeállítása az MTI szerint:



Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Willi Orban, Kádár Tamás, Fiola Attila - Nagy Ádám - Lovrencsics Gergő, Kleinheisler László, Kovács István, Sallai Roland - Szalai Ádám