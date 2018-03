Gondoskodnak a Palotai-hagyatékról

Mindketten a február 3-án elhunyt olimpiai bajnok labdarúgó és világhírű játékvezető, Palotai Károly gyermekei. A sportembert az elmúlt hétfőn kísérték Győrött utolsó útjára.



„Apának a magyar sport jelentette a nagy családot, számunkra ezért is volt megtiszteltetés, hogy milyen sokan – köztük olimpiai bajnokok – vettek részt vagy mondtak beszédet is a búcsúztatásán. Én régóta Münchenben, a testvérem pedig Budapesten él. Egyrészről Bolla Péter, másrészt pedig Kovács István segítsége nélkül nem tudtunk volna ilyen apához méltó búcsúztatót megrendezni. Ha szabad ilyet mondani, nagyon szép volt a szervezés, a búcsúztatás. Mi, gyerekek százszorosan visszakaptuk általa azt, amit apánk rendszeres sportos elfoglaltsága a mi gyerekkorunkban elvett tőlünk."



Palotai Károly 2012 óta Győr díszpolgára volt, így díszsírhely illette meg, a család azonban ezt nem kívánta igénybe venni.



„Amikor édesanyánk évekkel ezelőtt elment, apánk végakarata az volt, hogy majd mellette szeretne megpihenni – folytatja Palotai László. – Ezért a testvéremmel együtt úgy határoztunk, hogy őt is a családi sírban helyezzük végső nyugalomra."



A neves sportember gazdag életútját hazai és nemzetközi díjak, különböző értékes relikviák fémjelzik.

„Gondoskodni akarunk róla, hogy apánk szeretett hagyatéka – érmek, kitüntetések, ajándéktárgyak, fotók – nemsokára méltó helyre kerüljenek" – említette végül Palotai László.