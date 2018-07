Gólgazdag meccsen francia vb-győzelem: Franciaország - Horvátország 4-2

Franciaország - Horvátország 4-2 (2-1) Moszkva, Luzsnyiki Stadion

Játékvezető: Néstor Pitana (argentin)



Franciaország: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Mbappé, Pogba, Griezmann, Kante (Nzonzi 55'), Matuidi (Tolisso 73') - Giroud (Fekir 81').

Horvátország: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pjaca 81') - Rebic (Kramaric 71'), Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic - Mandzukic



Gólszerző: Mandzukic (18' öngól), Griezmann (38' tizenegyesből), Pogba (59'), Mbappé (65'), ill. Perisic (28'), Mandzukic (69')

Sárga lap: Kanté (27'), Hernandez (41'), ill. Vrsaljko (90+2')







16:45 Hatalmas gála vezeti fel a döntőt. Will Smith, Nicky Jam, Era Istrefi produkciója után a Kalinka szólt egy csomó gyerekkel és Ronaldinho dobjátékának kíséretével. A kupát Philipp Lahm és Natalia Bogyenova hozta be, egy Louis Vuitton által erre az alkalomra készített dobozban. 3. perc Mbappé elől Strinicnek kell menteni. 5. perc Mandzukic elől fejeli ki a labdát az ötösről Varane. Vrsaljko adta be az alapvonalról. 8. perc Strinic indul meg Rakitic passzával, Mbappé szereli az ötös sarkán. 9. perc Modric szögletét fejeli ki Giroud. 11. perc Rakitic passzol Perisic elé, aki nem tudja jól átvenni a labdát. Ha sikerült volna, már csak a kapus állt volna vele szemben. 15. perc Perisic lódul meg a bal szélen, a középre belőtt passzát szögletre mentik a védők. 18. perc Griezmannt rúgja fel Brozovic, szabadrúgás jöhet 30 méterről. Griezmann beívelésébe Mandzukic csúsztat bele, a labda pedig a tehetetlen Subasic mellett a hálóban köt ki. 1-0. Világbajnoki döntőben még soha nem esett öngól egyébként. A tornán ez volt a 12. öngól, ami rekordnak számít, igaz a FIFA a megpattanó lövéseket is rendszerint öngólnak számolja. 22. perc Horvát szabadrúgás után Vida fejel kapu fölé. 23. perc Vida szereli Giroud-t utolsó emberként. 27. perc Kanté rúgja fel a francia térfél közepén Rakiticot, sárga lapot kap. A szabadrúgással Modric Vrsaljkót keresi a szélen, néhány fejes után Perisichez kerül a labda, aki egy csellel átveri Kantét, majd 14 méterről a jobb alsóba lő. 1-1 35. perc Videózás jön. Büntetőről fog dönteni Pitana. 36. perc Perisic kézzel csapott a labdába az ötös sarkánál a francia szöglet után. Az argentin bíró 11-est ítél. 38. perc Griezmann belövi a 11-est. Subasic balra ment el, a labda a másik irányba jött. 2-1 40. perc Kis híján jött újra a horvát egyenlítés, Rebic nem találja el jól az elé csorgó labdát a kaputól 8 méterre. 41. perc Hernandez kap sárgát egy kemény szabálytalanság után. 43. perc Horvát szabadrúgás után Lovren rúgja hátba Pogbát a kaputól 10 méterről. 45. perc Umtitit kell ápolni, saját csapattársával ütközött az ötösön. Három perc lesz a ráadás. 45+1. perc Vida fejese megy mellé. 45+3. perc Perisic előtt adódik még helyzet, ám a jobbról érkező beadásról lemarad a horvát egyenlítőgól szerzője. 46. perc Csere egyik oldalon sem volt a félidőben, jön a folytatás. 46. perc Rebic passzát Vrsaljko adja középre, Lloris fogja. 47. perc Rebic 12-ről megeresztett lövését bravúrral üti szögletre Lloris. 49. perc Lloris rongyol ki a kapuból, és Perisic elől mellel viszi el a labdát. Varane ért bele úgy, hogy a franciáknak égnek állt a haja. 50. perc Varane-tól cseni el a labdát Mandzukic, három a kettőben mehetnének a horvátok így, ám lassan passzol. 52. perc Vrsaljko lő 22 méterről pontatlanul. 53. perc Mbappé indul meg, Vida mellett is el tud menni, a lövését Subasic védi bravúrral. Aztán néhány idióta egyenruhában (!) szalad be a pályára bohóckodni. 54. perc Mandzukic fejéről üti szögletre a messziről érkező beadást Lloris. 55. perc Francia csere: jön Nzonzi Kante helyére. 56. perc Ha következetes lenne Pitana, szabadrúgást kellett volna ítélnie az iménti helyzetnél a horvátok javára a francia kapu előteréből, Griezmann is hasonló körülmények között került a földre az első francia gól előtt. Az argentin bíró továbbot int. 59. perc Megint Mbappét szöktetik a bal szélen, a beadása kalandos körülmények között kerül Pogba elé, akinek ez első lövését még blokkolják a horvát védők, az ismétlése viszont védhetetlenül vágódik a kapuba. 3-1 62. perc Brozovic hatalmas mentést mutat be Griezmann passza után. 65. perc Hernandeztől indul az akció, középen Mbappé átveszi, és 22-ről lő a jobb alsóba. 4-1 69. perc Lloris bénázik egyet, a hazaadott passz után a labdát megpróbálja elhúzni egy csellel Mandzukic mellett. Mandzukic lábáról pattan a labda a kapuba. 4-2 71. perc Kramaric váltja Rebicet a horvátoknál. 73. perc Matuidi-Tolisso csere a franciáknál. 78. perc Kramaric 17-ről leadott lövése egy francia lábon megpattanva megy ki a pályáról. Ezt benézte az egyébként jó helyen álló Pitana, mert kirúgást ítélt. 81. perc Giroud hagyja el a pályát, Fekir váltja. Cserél Horvátország is: Pjaca jön Stirnic. 85. perc Modric szabdarúgását fogja Lloris. 87. perc Fekir lövését fogja Subasic. 89. perc Rakitic lő kapu fölé 28-ról. 90+1. perc Öt perc a hosszabbítás. 90+2. perc Vrsaljko elkésik a becsúszással, Griezmannt találja el. Sárga lap. 90+5. perc Vége a meccsnek. Franciaország megnyeri a mérkőzést, és így 1998 után ismét világbajnok. 19:23 A torna legjobbjai kapják most a díjakat: A legjobb fiatal játékos: Kylian Mbappé (Franciaország)

A torna legjobb játékosa: Luka Modric (Horvátország)

A gólkirály: Harry Kane (Anglia)

A torna legjobb kapusa: Thibaut Courtois (Belgium) 19:32 A zuhogó moszkvai esőben átveszi Gianni Infantinótól a francia csapat kapitánya, Hugo Lloris a trófeát. 19:35 Búcsúzom én is az olvasóktól, megköszönve azt a megtisztelő figyelmet, amelyet az elmúlt években kaptam a különböző (sport)eseményekről való tudósításaim kapcsán.

Az 1998-ban otthon győztes francia labdarúgó-válogatott a második, a húsz évvel ezelőtti világbajnokságon bronzérmes - az elődöntőben éppen a franciáktól vereséget szenvedő - horvátok pedig az első győzelmükért lépnek pályára vasárnap, az oroszországi vb moszkvai döntőjében.A franciák, akiknek újabb vb-győzelemmel egy második csillag is felkerülne a mezére, nagyon gyorsan feledtethetik, hogy két éve hazai közönség előtt elvesztették az Európa-bajnokság döntőjét a portugálokkal szemben."A könnyek felszáradtak, de az emlék azért még ott van a fejekben. Annyi baj legyen, ez talán még a hasznunkra is válhat, noha én magam nem szeretek a múlttal foglalkozni - mondta Blaise Matuidi. - A leckét megtanultuk, tudjuk, mit jelent egy döntő. Ennek most másképpen fogunk nekivágni, és reméljük, hogy egy nagy meccsen győzni fogunk".A még csak 19 éves Kylian Mbappé, aki a francia válogatott történetének legfiatalabb gólszerzőjévé lépett elő az oroszországi vb-n, a francia csapat sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy a horvát válogatott nagy intenzitással futballozik, fizikálisan képes felvenni a versenyt és technikailag is képzett játékosokból áll. "Noha vannak gyengeségei, azért a védelme is szilárd, egyébként pedig szép futballt játszik" - mondta, azt is kiemelve, hogy a döntő kimenetele hatással lehet a játékosok további pályafutására.Egyetértett ezzel csatártársa, Antoine Griezmann, ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre nem gondolnak sem a vasárnap estére, sem a hétfőre, csupán készen akarnak állni a horvátok elleni ütközetre. "Büszkének kell lenni arra, hogy franciák vagyunk! Kevés alkalommal beszélünk erről: jó Franciaországban élni, van mit ennünk, szép az országunk, van egy jó válogatottunk, vannak jó francia emberek és jó újságírók" - mondta nevetve, majd hozzátette, "szeretném, ha a fiatalok azt mondanák: éljen Franciaország, éljen a köztársaság!"Húsz éve a horvátokat a jobbhátvéd Lilian Thuram két góljával győzték le a franciák az elődöntőben 2-1-re, majd a fináléban Zinedine Zidane vezérletével 3-0-ra nyertek a brazilok ellen. Annak a csapatnak a kapitánya volt a mostani szakvezető, Didier Deschamps.Kollégája, Zlatko Dalic játékosként nem volt válogatott, de szövetségi kapitányként nagyon gyorsan nagy sikert ért el a nemzeti együttessel, melynek élére tavaly októberben nevezték ki. "Nehéz úton haladtunk végig, nyilvánvalóan a miénk az egyetlen válogatott, amelyik nyolc mérkőzést játszik egy világbajnokságon" - utalt a három hosszabbításos találkozóra. - A játékosok nagyon sok energiát fektettek az eddigi összecsapásokba, de mondhatjuk, hogy minél nehezebbek a körülmények, annál jobban játszunk. Nem lehet kibúvót keresni, egyedülálló esély előtt állunk, biztos vagyok benne, hogy lesz elég erőnk és motivációnk"."Nagy kiváltság, hogy olyan valakivel állhatok szemben, aki játékosként és edzőként is ilyen karriert futott be" - mondta Dalic Deschamps-ra utalva. - Ő nyert már világbajnokságot, nekem pedig nincs ilyen trófeám a vitrinben. Lehet, hogy emiatt bennem nagyobb a motiváció ... Csak vicceltem" - tette hozzá. Azt ugyanakkor komolyan mondta, hogy a franciák nagyon gyorsan képesek átmenni védekezésből támadásba, elsősorban Griezmann és Mbappé jóvoltából, emiatt szerinte nagyon nehéz lesz majd ellenük hatékonyan védekezni. "Mindent beleadunk, szívünket, lelkünket kitesszük a pályára" - ígérte a horvátok sztárjátékosa, Luka Modric, kiegészítve azzal: "aztán majd meglátjuk, mi fog történni"."Tökéletes mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy nyerjünk, és mi erre fogunk törekedni, hogy hazavigyük a trófeát" - mondta a középpálya másik meghatározó játékosa, Ivan Rakitic. Amennyiben a franciák nyerik a vasárnapi mérkőzést, a brazil Mario Zagallo és a német Franz Beckenbauer után Deschamps lesz a harmadik a futballtörténelemben, aki játékosként és szövetségi kapitányként is a csúcsra ér.A francia labdarúgó-válogatott egyébként még soha nem szenvedett vereséget a horvát együttestől, amellyel vasárnap története során hatodik alkalommal mérkőzik meg. A két csapat egymás elleni mérlege a franciák szemszögéből három győzelem és két döntetlen. Horvát oldalon ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy legutóbbi két találkozójukon nem kaptak ki a franciáktól. Utóbbiak három győzelmüket az ezredforduló környékén, az 1998-as világ- és a 2000-es Európa-bajnokságon aranyérmes csapatukkal aratták.Az oroszországi vb-n a franciák a C csoportban 2-1-re verték az ausztrálokat, 1-0-ra a peruiakat, majd gól nélküli döntetlent játszottak a dánokkal. A kieséses szakaszban 4-3-ra nyertek az argentinok, 2-1-re az uruguayiak és 1-0-ra a belgák ellen. A vb-re pótselejtezőn kijutott horvátok a Nigéria elleni 2-0-val kezdtek, aztán nagyszerű teljesítménnyel 3-0-ra kiütötték az argentinokat, a D csoport utolsó fordulójában pedig 2-1-re legyőzték az izlandiakat. A folytatásban háromszor hosszabbításra kényszerültek, és kétszer csak tizenegyesekkel harcolták ki a továbbjutást: a dánokkal 1-1-re, az oroszokkal 2-2-re álltak 120 perc után, míg az angolokkal szemben sikerült megszerezniük a győzelmet érő gólt a ráadásban 1-1-es 90 percet követően.A fáradtság lehet az oroszországi labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjének meghatározó tényezője, és ebben a franciák állnak "nyerésre" a horvátokkal szemben. - A vb-n eddig egyformán hat mérkőzést játszott a finálé két résztvevője, a francia játékosok 580 perc alatt összesen 607,5 kilométert tettek meg, a horvátoknak azonban - akik az egyenes kieséses szakaszban háromszor vívtak hosszabbításos találkozót - 679 perc és 723,95 km jutott. - A játékosok közül a horvát irányító, Luka Modric töltötte a legtöbb időt a pályán 643 perccel, ezalatt körülbelül másfélszer teljesítette a maratoni távot (63,03 km). - A horvát középpálya másik kulcsembere, Ivan Rakitic 62,85 km-t tett meg, kevéssel többet, mint a franciáknál ebben a mutatóban magasan az első NíGolo Kanté (62,69 km). - A francia csapatból Kanté mellett Raphaël Varane töltötte a legtöbb időt a pályán a vb-n 580 perccel. - A franciáknál tíz játékos volt 400 percnél több időt játékban, a horvátoknál kilencen az 500 percet is elérték. - A tornára nevezett 23-as keretekből mindkét szövetségi kapitány, a francia Didier Deschamps és a horvát Zlatko Dalic is 21 embert küldött már pályára. Előbbi a kapus Alphonse Areolának és a védő Adil Raminak nem szavazott eddig bizalmat, Dalic a kapus Dominik Livakovicra és a csatár Nikola Kalinicra nem számított. Utóbbi az első csoportmérkőzés óta már nem is tagja a horvát keretnek. - A vb-n a franciák 10, a horvátok 12 gólt szereztek, előbbieknél két háromgólos (Griezmann, Mbappé), utóbbiaknál három kétgólos (Mandzukic, Modric, Perisic) játékos van. - A horvátok 100 alkalommal vették célba az ellenfelek kapuját (26-szor el is találták), a franciák 75-ször (24). - A kombinatívabb stílusban játszó horvátoknak 3358 passzuk volt - Modricnak egyedül 443 -, a franciáknak 2773. - A horvátok 101 alkalommal szabálytalankodtak - a franciák "csak" 79-szer -, s esetükben a védekezés első vonalát tényleg a támadóik jelentik: Rebic ellen 19, Mandzukiccsal szemben 11 alkalommal ítéltek szabadrúgást. A franciák csatára, Olivier Giroud 11-szer szabálytalankodott, eggyel kevesebbet Paul Pogbánál, de kettővel többet Kanténál.