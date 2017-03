Gipszet kapott Kabát Péter az ETO focistája

Kabát Péter jól van, sok mérkőzést nem szeretne kihagyni.

Súlyosnak tűnő, ám úgy fest, végül szerencsés sérülést szenvedett az elmúlt hétvégén Kabát Péter, az ETO FC Győr támadója.Kabátot a vasárnapi Honvéd II elleni bajnoki mérkőzés 25. percében kellett lecserélni.„Egy előrevágott labdára próbáltam lecsapni a vendégek tizenhatosának környékén, ami után az egyik védő tisztázott, elrúgta előlem labdát s átestem rajta. Épp a kinyújtott, megfeszülő karomra zuhantam, s egyből éreztem, hogy baj van, ugyanis valami elmozdult a könyökömben. Nagyon zsibbadt a karom" – mesélte a futballista.Kabát nem is tudta folytatni a játékot, s le kellett cserélni. Helyére egyébként az a Szabó Lukas állt be, akinek szabadrúgását követően egyenlített a hátrányban lévő zöld-fehér együttes.

„A meccs után természetesen megröntgeneztek, s ez az első vizsgálat nem mutatott ki törést a könyökömben. Úgy tűnik, egy nagyobb rándulással megúsztam az esést, ám a biztonság kedvéért kaptam egy rögzítést, begipszelték az egész karomat" – tette hozzá a csatár, aki nélkül is begyűjtötte a három pontot az NB II-be igyekvő Rába-parti együttes.„Szerencsére nagyon jó formában vagyunk, jó úton haladunk, és bár jelenleg nem mi vezetjük a tabellát, a Tatabánya kizárása miatt az Érd is lesz még szabadnapos, így a saját kezünkben van a sorsunk. Ha minden hátralévő mérkőzésünkön győzünk, megnyerjük a bajnokságot és feljutunk a másodosztályba."Kabátra most egy remélhetőleg csak rövidebb kényszerpihenő vár.„A hétvégi mérkőzést sajnos biztosan kihagyom, a többit nem szeretném, de ez attól függ, mit mutat majd a következő vizsgálat. Pénteken ugyanis újra megröntgenezik a karom."