Gianni Infantino nem látja akadályát a videobíró használatának a vb-n

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szerint semmi akadálya annak, hogy a videobírós rendszer szerepet kapjon a jövő évi oroszországi világbajnokságon.



A sportvezető úgy nyilatkozott, őt meggyőzte az, amit a Konföderációs Kupán látott, és azon lesz, hogy jövőre a világbajnokságon is alkalmazzák a játékvezetők munkáját segítő rendszert.



"Sikeresen vizsgázott a találmány, és bár még van rajta mit fejleszteni, mi is folyamatosan tanulunk, fejlődünk, és addig is folytatjuk a tesztelést" - emelte ki Infantino a Konföderációs Kupa vasárnapi döntője előtt tartott sajtótájékoztatóján.



Hozzátette, ha a videobírós visszajátszások nem lettek volna, valószínűleg "más tornát látunk".



Korábban Massimo Busacca, a FIFA játékvezetői bizottságának egyik vezetője arról beszélt, hogy a videobíró segítségével hatszor módosították rosszról jóra az ítéletet a bírók.



A rendszert a legtöbb kritika a videoelemzők és a játékvezetők közötti lassú kommunikáció miatt érte.