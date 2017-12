Gerevich-Kovács-Kárpáti kard vk, Győr - Szatmári András ötödik, dél-koreai címvédés

Fizikailag nem vagyok fáradt, fejben viszont igen. Nem megy mostanában a vívás és egyelőre nem tudom, hogy mi a gond. Keresem a választ

Nem volt könnyű az ágam, de az első három meccset meg tudtam oldani, nem volt gond. A negyeddöntőben sajnos nem ment igazán, nem sikerültek az akciók és nem is igazán éreztem, hogy miként tudnám szorossá tenni a meccset. Sajnálom, de remélem, holnap csapatban döntőbe tudunk jutni, aztán még két hét múlva lesz egy Grand Prix-nk

Szatmári András - legjobb magyarként - ötödik helyen végzett a kardozók Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupaversenyén, Győrben, ahol az egyéni viadalt a címvédő dél-koreai Oh Szang Uk nyerte meg.A pénteki selejtezőkből hárman csatlakoztak a kiemelt Szatmári, Szilágyi Áron, Gémesi Csanád trióhoz, így hat magyar volt érdekelt a főtáblán, melynek küzdelmei remekül, talán a várakozásoknál is jobban kezdődtek az Audi Arénában.A hazai vívók közül ugyanis csupán Gémesi Huba búcsúzott. Amíg a világbajnok Szatmári a brit Miller, a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi az amerikai Loss és a 14. kiemelt Gémesi Csanád a francia Barloy ellen biztosan érvényesítette a papírformát, addig Decsi Tamás óriási csata végén, 15-14-re győzte le a riói játékokon negyedik iráni Mojtaba Abedinit.A nap legkellemesebb magyar meglepetése is ebben a kanyarban született, miután az MTK tehetsége, Péch Miklós egészen nagyszerű teljesítménnyel valósággal "legázolta" a pástról az olaszok világranglista-11. helyezettjét, Enrico Berrét, aki mindössze 9 tust tudott neki adni.A folytatás már korántsem sikerült ennyire szépre, sőt, keserű csalódások is érték a magyar válogatott tagjait. Ötük közül ugyanis egyedül az idén fantasztikus formában vívó Szatmári tudott nyerni, a többiek mind kikaptak.A Vasas vb-győztese a román Tiberiu Dolniceanuval vívott a nyolcaddöntőért, s ugyan voltak kisebb bizonytalanságai a meccsen, végül a papírformát érvényesítve egyértelmű győzelmet aratott.Szilágyi Áron viszont borzalmasan, 0-5-tel kezdett a dél-koreai Hvang Bjung Jul ellen, s ugyan a szünetben már csak 8-7-es hátrányban volt, a pihenőt követően sehogy sem találta a ritmust, riválisa pedig állva hagyta és öt tussal nyert.- mondta az MTI-nek csalódottan Szilágyi, aki egy hete Szatmáritól kapott ki simán az országos bajnokság fináléjában.Előtte Decsi Tamás a német Benedikt Wagnerrel szemben kilenc tussal, Gémesi Csanád pedig a francia Maxence Lamber ellen egyetlen találattal veszített.Péch remek első asszója után sokáig uralta a kanadai Shaul Gordon elleni találkozóját is, de 10-6-os vezetése után úgy tűnt, leblokkolt, így riválisa végül 15-12-re győzött. Ekkor felsejlett, hogy a 16 órára kiírt nyolcas döntőt hazai kardozó nélkül rendezik, ám Szatmári végül hozta, amit mindenki várt tőle.A 16 között riválisa az iráni Ali Pakdaman volt, aki alaposan megnehezítette a dolgát, ám végig az ázsiainak kellett kapaszkodnia. A fontos tusokat pedig a hajrában is Szatmári adta, melynek köszönhetően 15-12-re győzni tudott.A finálés program negyedik negyeddöntője volt a tavaly ugyanitt harmadik helyen végzett magyaré, méghozzá a francia Vincent Anstett ellen, akit az idei világbajnokság elődöntőjében legyőzött.Az asszó viszont ezúttal nem úgy alakult, ahogy Lipcsében. Az első tust még Szatmári adta, ezt követően azonban a francia akciói "ültek". Anstett gyorsan komoly előnyre tett szert, Szatmári pedig hiába küzdött, nem tudta utolérni és 15-11-re kikapott.- értékelt a 23 éves klasszis, aki végül ötödik lett.A győzelmet a tavaly is győztes dél-koreai Oh Szang Uk szerezte meg, a fináléban a 2013-as egyéni világbajnok orosz Venjanyin Resetnyikovot legyőzve.a 64 között: Szatmári András-Curtis Miller (brit) 15-11 Szilágyi Áron-Geoffrey Loss (amerikai) 15-10 Gémesi Csanád-Edward Barloy (francia) 15-8 Decsi Tamás-Mojtaba Abedini (iráni) 15-14 Péch Miklós-Enrico Berre (olasz) 15-9 Gu Bon Gil (dél-koreai)-Gémesi Huba 15-8 a 32 között: Szatmári-Tiberiu Dolniceanu (román) 15-12 Maxence Lambert (francia)-Gémesi Cs. 15-14 Hvang Bjung Jul (dél-koreai)-Szilágyi 15-11 Benedikt Wagner (német)-Decsi 15-6 Shaul Gordon (kanadai)-Péch 15-12 a16 között: Szatmári-Ali Pakdaman (iráni) 15-13 negyeddöntő: Vincent Anstett (francia)-Szatmári 15-11 Venjamin Resetnyikov (orosz)-Max Hartung (német) 15-12 Bolade Apithy (francia)-Hvang 15-14 Oh Szang Uk (dél-koreai)-Luca Curatoli (olasz) 15-4 elődöntő: Resetnyikov-Apithy 15-5 Oh-Anstett 15-13 döntő: Oh-Resetnyikov 15-9A végeredmény:1. Oh Szang Uk,2. Venjanyin Resetnyikov,3. Bolade Apithy és Vincent Anstett,5. Szatmári András,...18. Szilágyi Áron,20. Gémesi Csanád,...30. Decsi Tamás,31. Péch Miklós,...64. Gémesi Huba,73. Iliász Nikolász,...86. Habony Viktor,...89. Puy Sebestyén,...98. Nagy Pál,...114. Nagy Martin,...129. Kossuth Bálint,...148. Kovács István,149. Galgóczy Tamás és Valkai Ferenc,... 167. Morvai Ákos,...178. György Lehel,...186. Gémesi Bence és Milassin Mór,...192. Rabinowitz BenjáminVasárnap csapatversenyt rendeznek Győrben.