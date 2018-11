Gercsák Szabina bronzérmes a győri U23-as Judo Eb-n

A képen jobbról Gercsák Szabina. Fotó: MJSZ, Horváth György

Gercsák Szabina ippongyőzelemmel kezdte győri szereplését, azeri ellenfele csak statisztálni tudott a magabiztos diadalhoz. Flórusz János tanítványa ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a német Maekelburg ellen vereséget szenvedett.Az összecsapást a magyar judós kezdte jobban, vazarival vezetett, ám a német leszorítással nyerni tudott. GercsákSzabina kifogásolta, hogy a földharc már a küzdőtésen kívül indult el, de a bírók nem változtattak az eredményen.Csalódott volt a miskolci judós. Pályafutása során minden utánpótlás világversenyen szerzett aranyérmet, ifjúsági olimpiai, világ- és Európa-bajnok, junior világ- és Európa-bajnok, kétszeres U23-as Európa-bajnok – és most a harmadik U23-as Eb-aranyérméért indult harcba.A vigaszágon a horvát Violic nem tudta feltartóztatni a huszonkét esztendős magyar judóst, aki így pályafutásának utolsó utánpótlás versenyén a bronzéremért léphetett tatamira.Az ellenfele a glasgow-i olimpiai kvalifikációs verseny bronzérmese, a svájci Lengweiler volt, akit 2015-ben és 2016-ban háromszor is le tudott győzni, 2017-ben viszont az usteri tornán a svájci bizonyult jobbnak.Győrben óriási csatát vívtak egymással, előbb két intést kapott a magyar sportoló, majd a svájci neve mellé is felkerült két büntetés. A hosszabbításban végül egy akciópont döntött, a miskolci versenyző indítását koronázta siker, így az övé lett a bronzérem – az összes korosztályban szerzett kontinensbajnoki érmeit számolva már a tizenegyedik medál a sorban.„Nem szép nap ez számomra, hiszen tíz esztendővel ezelőtt ezen a napon veszítettem el az édesapámat. Győzni jöttem Győrbe, sajnos ezt nem sikerült megvalósítani, de szerencsére a bronzérmet is egy győztes meccs után lehet átvenni“ – nyilatkozta Gercsák Szabina, aki szót ejtett az elveszített összecsapásáról is:„Egy új szabály szerint a küzdőtéren kívül földharccal is folytatódhat az akció. Egyrészt erről bennünket elfelejtettek tájékoztatni, másrészt az ellenfelem mozdulatsora sem volt folyamatos, nagyon szomorú voltam az ítélet miatt. De igyekszünk ebből is tanulni…“Szabina súlycsoportjában indult az UTE judósa, Lőrinc Renáta is, aki Prosdocimo ellen az utolsó másodpercben kapta meg a harmadik intését, így nem küzdhetett tovább.Jól kezdett mindkét magyar judós a 81 kilogrammosok között. A világbajnoki ezüstérmes Tóth Krisztiánnal melegítő Gőz Roland szlovén riválisát két vazarival győzte le, az ifjúsági vb-bronzérmes Tóth Benedek pedig a grúzos hangzású, de osztrák színekben szereplő Borchashvilli ellen vazaris hátrányból felállva ipponnal harcolta ki a továbbjutást.A folytatásban Gőz Roland a németek junior bajnoka, Timo Cavelius ellen ipponnal veszített, a KSI SE tizenkilenc esztendős versenyzője így helyezetlenül zárta a kontinensbajnokságot. Búcsúzott Tóth Benedek is, de társához hasonlóan nem érheti kritika, a RákosvidékeHajtós DSE tizenhét esztendős reménysége keményen odaállt a grúz Akalkaci ellen, s bár hamar vazaris hátrányba került, végig nyomás alatt tartotta ellenfelét. Mindkét fiatal magyar fiú jól harcolt, fogunk még velüktalálkozni!Erős napnak ígérkezik számunkra az U23-as Európa-bajnokság zárónapja: vasárnap nyolc judósunkért is szoríthatunk, többen közülük éremre pályáznak a győri Audi Arénában.A vasárnapi program11:00 selejtezők15:00 döntők, bronzmérkőzésekFérfi 90 kg (címvédő: Mihail Igolnyikov, orosz; magyar induló: Tóth Apor, Miskolci VSC; Veres Márton, KSI SE)Férfi 100 kg (címvédő: Daniel Mukete, belga; magyar induló: Vég Zsombor, Ceglédi VSE; Árvai Péter, Ceglédi VSE)Férfi +100 kg (címvédő: Tamerlan Basajev, orosz; magyar induló: Waczulik Richárd, UTE)Női 78 kg (címvédő: Anna-Maria Wagner, német; magyar induló: Tóth Fanni, KSI SE)Női +78 kg (címvédő: Vaszilina Kiricsenko, ukrán; magyar induló: Kárpáti Emese, KSI SE; Szigetvári Mercédesz, Mogyi-Bajai JC)U23-as Európa-bajnokság, GyőrFérfiak60 KG (19 induló)1. Jago Abduladze (orosz)2. Dzsaba Papinasvili (grúz)3. Ivan Dolgih (orosz)3. Rashad Yelkiyev (azeri)5. David Starkel (szlovén)5. Lukas Klemm (német)7. Flavio Dimarca (belga)7. Miguel Pisco (portugál)66 KG (26 induló)1. Alberto Gaitero (spanyol)2. Mirzojuszuf Dzsafurov (orosz)3. Petar Zadro (bosnyák)3. Yarin Menaged (izraeli)5. Giorgi Niazasvili (grúz)5. Michel Adam (német)7. Alim Balkarov (orosz)7. Sztrahinja Buncsics (szerb)BOROS BENCE (Kaposvári JK) ésCSEH MÁRK (Kecskeméti JC) helyezetlen73 KG (35 induló)1. Akil Gjakova (koszovói)2. Rufat Mammadli (azeri)3. Marcel Cercea (román)3. Gabriele Sulli (olasz)5. Aleko Mamiasvili (grúz)5. Leonardo Casaglia (olasz)7. Christopher Wagner (osztrák)7. Nils Stump (svájci)81 KG (28 induló)x. Vladimir Akalkaci (grúz)x. Tamazi Kirakozasvili (grúz)x. Tim Gramkow (német)3. Timo Cavelius (német)5. Stuart McWatt (brit)x. Jim Heijman (holland)7. Muhammer Koc (török)7. Salvatore D’Arco (olasz)TÓTH BENEDEK (Rákosvidéke Hajtós DSE) ésGŐZ ROLAND (KSI SE) helyezetlenNők48 KG (15 induló)1. Andrea Sztojadinov (szerb)2. Darja Picskaleva (orosz)3. Mireia Lapuerta Comas (spanyol)3. Tamar Malca (izraeli)5. Gujkader Sentürk (török)5. Jelizaveta Sztyepanova (orosz)7. Alessia Ritieni (olasz)7. Ellen Salens (belga)52 KG (15 induló)1. Betina Temelkova (izraeli)2. PUPP RÉKA (Atomerőmű SE)3. Tatyana Plotnyikova (orosz)3. Giulia Pierucci (olasz)5. Esteo Linne Nina Estefania (spanyol)5. Elena Stere (román)7. Mirjam Dzsanasvili (grúz)7. Camelia Ionita (román)KOPASZ FANNI (Szegedi JSE) helyezetlen57 KG (28 induló)1. Julia Kowalczyk (lengyel)2. Lele Nairne (brit)3. Eteri Liparteliani (grúz)3. Viktorija Bajdak (orosz)5. Pauline Starke (német)5. Anne-Sophie Schmidt (német)7. Marija Szkora (ukrán)7. Iva Oberan (horvát)KOVÁCS KITTI (BHSE) ésVARGA BRIGITTA (KSI SE) helyezetlen63 KG (16 induló)1. Lubjana Piovesana (brit)2. Renata Zachova (cseh)3. Inbal Shemesh (izraeli)3. Michelle Hürzeler (német)5. Raz Liebel (izraeli)5. Olga Severin (román)7. Louise Hansen (dán)7. Laura Fazliu (koszovói)70 KG (18 induló)1. Michaela Polleres (osztrák)2. Sara Rodriguez (spanyol)3. GERCSÁK SZABINA (DVTK-Miskolci JC)3. Madina Tajmazova (orosz)5. Alina Lengweiler (svájci)5. Sarah Maekelburg (német)7. Alessandra Prosdocimo (olasz)7. Andela Violic (horvát)LŐRINC RENÁTA (UTE) helyezetlen