Gera már az aktív foci utáni életére készül

Már a labdarúgó a pályafutása utáni időkre gondol a 38 éves Gera, aki az edzői pályára készül.– Évek óta mondja nekem, hogy ha befejezi a pályafutását, edző szeretne lenni. Illetve sportvezetői állásban is gondolkodott – mesélte aa középpályás barátja, esküvői tanúja, az Ausztriában edzősködő Mink Olivér.– Úgy tudom, korábban a West Bromnál már lett volna lehetősége, hogy az utánpótlásban edzősködjön, de akkor még játszani akart. Ilyen tapasztalattal egyébként vétek lenne nem a fociban maradnia. A tudása és karaktere is megvan az edzősködéshez. Garami Józsi bácsitól, Róth Antitól és Roy Hodgsontól tanulhatott. Nem beszélve arról, Zoli nevét mekkora tisztelet övezi Magyarországon – tette hozzá a szakember, aki már a legmagasabb edzői képesítést, a Pro-licencet is megszerezte. Az MLSZ Edzőképző Központjától megtudtuk, bár korábban felajánlották Gerának, hogy gyorsított tanfolyamon, a foci mellett pár hét alatt megszerezheti első edzői papírját, a Fradi csapatkapitánya egyelőre nem élt a lehetőséggel. Bernd Storck hívását azonban elfogadta.