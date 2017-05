Futsal: újabb lépést tett meg a címvédés felé a Rába ETO

Rába ETO-MVFC 7-2 (3-1)



Győr, NB I-es futsalmérkőzés, felsőház, 250 néző. V.: Kovács G., Vass I.

ETO: Matkovics - Davide, Alex, Juanra, Seidler. Cs.: Tóth Gy., Papp B., Gémesi, Harnisch, Vas Á., Sáhó, Drahovsky, Bognár B., Tama. Edző: Marcos Angulo.



MVFC: Tihanyi - Rábl, Gál I., Trencsényi, Szabó P. Cs.: László M., Takács Z., magyar, Kovács I., Nagy I., Harmati, Nagy D., Kondás. Edző: Moga Falavius Lóránd.



Gsz.: Davide (7., 22., 24.), Alex (13., 19., 35., 36.), ill. Harmati (18.), Juanra (24., öngól).



A rangadó előtt a Kazah Kairattal a BL-négyesdöntőben szereplő egykori győri futsalost, Dróth Zoltánt köszöntötte az ETO elnöke, Drucskó Zoltán. Nagyszerű iramban kezdődött a bajnoki elsőség szempontjából is fontos találkozó, a vendégek előtt is adódtak gólszerzési lehetőségek, ám először Davide révén a győriek találtak a kapuba.



A gól után sem változott a játék képe, továbbra is akadt veszély a győri kapu előtt, igaz Tihanyi sem unatkozott, s a Rába lőtte az újabb gólt. A játékrész hajrájában szépített az MVFC, de Alexnek erre is akadt válasza, így a címvédő kétgólos megérdemelt előnnyel vonulhatott pihenőre.



A második félidő úgy kezdődött, ahogy az első, Davide lőtt gólt, igaz korábban, mint a szünet előtt. Vészkapusra váltott a Berettyóújfalu, s jött is a szépítés, de Davide szinte rögtön ismét háromra növelte a győri előnyt. Sőt Alex is meglőtte a harmadik, majd a negyedik találatát, így a győriek végül magabiztos győzelmet arattak, amivel nagy lépést tettek az újabb címvédés felé.



"Egész héten jól dolgoztak a játékosaink tudtam, hogy jó formában várhatjuk a rangadót. Örülök, hogy jól játszottunk, s a pályára küldött fiatalok is egyre magabiztosabbak, jó teljesítményt nyújtanak" - nyilatkozta ​Marcos Angulo.