Futsal NB I: fölényesen nyerte a rangadót az ETO - sok-sok fotó

Javi Rodríguez: - Rendkívül jól, koncentráltan játszott az egész csapat ezen a mérkőzésen. Talán most volt az első alkalom, hogy mindenkire számíthattam, nem volt sérült a keretben. Rolón jól illeszkedett be a csapatba, Alex teljesítménye pedig maghatározó volt.



Turzó József: - A bajnoki rendszer miatt tudtuk, hogy nem szabad hibázni, főleg egy ilyen jó csapat ellen. Ennek ellenére sok hibát vétettünk, ám ezzel együtt megérdemelt az ETO sikere. Gratulálok a győrieknek.

Győr, NB I-es férfimérkőzés, rájátszás, B csoport, 5. forduló, 300 néző. V.: Wittner, Czene-Joó.ETO: Alasztics - Rolón, Alex, Juanra, Dávid R. Cs.: Győrfi, Klcsó (kapusok), Papp B., Klacsák, Tama, Gerard, Sáhó, Bognár B., Végh A.. Edző: Javi Rodríguez.Haladás: Sásdi - Santos, Michel, Dróth, Bencsik. Cs.: Matyi (kapus), Sipos, Öreglaki, Horváth P., Németh P., Márkus, Hajmási, Vidák. Edző: Turzó József.Gsz.: Alex (9., 12., 15., 37., 39.), Rolón (25.), Klacsák (28.), ill. Öreglaki (36.), Németh P. (37.).A B-csoport állása: 1. Rába ETO 18 pont, 2. Haladás 13, 3. Veszprém 9, 4. Aramis 5, 5. Bőny 1.Az élvonalbeli futsalbajnokság rájátszásában eddig két hibátlan csapat, a címvédő Rába ETO és a Haladás találkozott egymással csütörtökön Győrött az egyetemi sportcsarnokban. A nyugati rangadót a hétvégén még Spanyolországban szereplő Rába-partiak várhatták esélyesebbként, hiszen a győriek - akik hétfő este érkeztek haza az UEFA Futsal Cup négyes döntőjéről, s részvételükkel sporttörténelmet írtak a sportág honi történetében - a két zaragozai vereség ellenére, pozitív tapasztalatokkal, jó hangulatban készülődhettek Haladás ellen. Az ellen a Haladás ellen, amelyben jelenleg az egykori győri játékos, Dróth Zoltán is szerepel. A válogatott center a bajnokság végéig érkezett Kazahsztánból haza kölcsönbe, hogy nem titkolt célként, bajnoki címig vezesse a szombathelyieket.A bajnokság új lebonyolításnak köszönhetően, fontos meccs várt a felekre, hiszen az aranyéremért a rájátszás két csoportgyőztese csaphat majd össze (az A csoport élén várhatóan a trónkövetelő Berettyóújfalu végez majd), s a B csoportot vezető ETO mögött a Haladás a második helyről várhatta az izgalmasnak ígérkező összecsapást.A zaragozai helytállásért vastaps fogadta a pályára vonuló győrieket, a vendégeket tíz-tizenöt lelkes drukker kísérte el, így igazán jó hangulatban kezdődhetett a találkozó. Nagy volt az iram, s mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, aztán a 6. percben a vendégek légiósa, Michel bokája aláfordult, nem tudta folytatni a játékot. Ez láthatóan megfogta a Haladást, egyre nagyobb lett a nyomás a vendégek kapuján, ami a 9. percben góllá érett, Alex egy oldalberúgást követően lőtt a hálóba. Kezdett volna magára találni a vendégcsapat, amikor ismét Alex villant, s átlövésből növelte a győri előnyt. Öt perccel a félidő vége előtt megint ő csapott le egy labdára, majd mesterien a kapuba perdített. Vészkapusra váltott ezután a Haladás, de szünetig nem tudott faragni hátrányából a vendégcsapat.Vészkapussal kezdte a második félidőt a Haladás, ám az ETO rúgott újabb gólt: az argentin Rolón "sétálhatott" be a labdával az üres kapuba.Három perc múlva Klacsák saját térfeléről ívelhetett az őrizetlenül hagyott szombathelyi hálóba, öt gól lett ezzel a bajnok előnye. Ezután is vészkapussal próbálkozott a Haladás, s hat perccel a vége előtt Öreglaki szépített, ám Alex ismét a kapuba talált. Még ebben a percben Németh Péter csökkentett a hátrányból, de a szenzációsan futsalozó Alex erre is válaszolt. A rendkívül elszánt győriek visszavágtak a Haladásnak, s összességben magabiztosan győztek, sikerükkel nagy lépést tettek a csoportelsőség és a bajnoki döntő felé.