Futsal: Magabiztos volt a bajnok

Rába ETO-Aramis 9-2 (7-2)



Győr, Ausi aréna, NB I-es futsalmérkőzés, 250 néző. V.: Vass I., Juhász D.



ETO: Matkovics - Alex, Juanra, Sáhó, Bognár Bálint. Cs.: Davide, Gémesi, Harnisch, Tóth Gy., Dávid, Drahovsky, Seidler. Edző: Marcos Angulo.



Aramis: Soós A. - Sámsom, Szeghy, Gál A., Boznánszky. Cs.: Boldizsár, Büki, Héger, Bognár Bence, Csopaki, Sivák. Edző: Frank Tamás.



Gsz.: Bognár Bálint (1., 26.), Sáhó (9.), Alex (15., 15., 16.), Seidler (19.), Harnisch (20., 25.), ill. Boznánszky (3.), Bognár Bence (8.).



A győriek egykori játékosukat, Csopaki Istvánt köszöntötték a meccs előtt, az Aramis futsalosának ugyanis nemrég született meg első gyermeke. Már az első percben vezetéshez jutott az ETO, ám viszonylag gyorsan fordított a vendégcsapat. Sáhó egyenlítése után Alex "hintett" egy mesterhármast, s szünetig aztán még Seidler és Harnisch is betalált, így magabiztos, ötgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a bajnok. A szünet után is maradt a hatalmas győri fölény, ám a fiatalokat is szerepeltető hazaiak csupán kettővel növelték előnyüket, akik végül így is rendkívül magabiztos, hétgólos sikert arattak.



Marcos Angulo: - A vártnál is simább lett a mérkőzés, ennek és annak is örülök, hogy a csapatunkból minden fiatalt a pályára küldhettem.