Futsal: három találattal nyert a címvédő Rába ETO Veszprémben

FC Veszprém-Rába ETO 5-8 (0-4)



Veszprém, NB I-es felsőházi rájátszás, 300 néző. V.: Zimonyi, Deme.

Veszprém: Schmidmajer - Tatai, Tar, Boromisza G., Boromisza D. Cs.: Spandler, Erdősi, Petróczi, Gulyás, Püspök, Finta. Edző: Madarász János.



ETO: Tóth Gy. - Davide, Alex, Juanra, Seidler. Cs.: Matkovics, Papp B., Gémesi, Harnisch, Vas Á., Sáhó, Drahovsky, Bognár B., Tama.Edző: Marcos Angulo.

Gsz.: Finta (22., büntetőből), Püspök (28., 36.), Alex (37., öngól), Tatai (39.), ill. Seidler (1., 40.), Davide (2.), Harnisch (13., 35.) , Drahovsky (20., 25.), Alex (21.).



Kiállítva: Finta (40.).



Villám rajtott vett a címvédő, a győriek nagyon gyorsan vezetést szereztek, sőt a második perc elején már 0-2-t mutatott az eredményjelző. A két találat után is maradt a Rába-parti fölény, sokkal többet forgott veszélyben a hazai kapu, de kimaradtak a nagy vendéglehetőségek. Egészen a 13. percig, ekkor Harnisch növelte háromra a győri előnyt, majd 25 másodperccel az első játékrész vége előtt Drahovsky is a kapuba talált, így rendkívül megnyugtató előnnyel vonulhattak pihenőre a zöld-fehérek.



A szünet után megtalálta a góllövő cipőjét a hazai csapat is, s bár volt, hogy öt találattal is vezetett már a Rába, a hajrában két gólra feljött a Veszprém, ám végül hárommal nyert a második félidőben a védekezésre kevesebb figyelmet fordító ETO.