Futsal Final Four - Először a legjobb négy között az ETO

A Rába ETO UEFA Futsal Cup négyes döntőjében szereplő kerete. Felső sor: Sáhó Kristóf, Dávid Richárd, Calvo Rodríguez Juan (Juanra), Bognár Bálint, Nicolás Rolón. Középső sor: Klcsó Gábor, Szórádi Nikolett masszőr, Javi Rodríguez vezetőedző, Zsiray László nemzetközi igazgató, Molnár Attila klubmenedzser, Alasztics Marcell. Alsó sor: Tama Ádám, Klacsák Bence, Papp Bence, Gonzalez Martinez Gerard, Constantino Vinas Alejandro (Alex).

A győri szurkolók fél úton Zaragoza felé.

(Munkatársunk helyszíni jelentése)A Rába ETO tavaly novemberben hazai közönség előtt 6–4-re győzte le az olasz Luparensét az UEFA Futsal Cup elitkörének harmadik fordulójában, s ezzel a magyar csapatok közül először bejutott a sportág Bajnokok Ligájának beillő sorozatának négyes döntőjébe, amit ma és vasárnap a spanyolországi Zaragozában rendeznek.A Final Four sorsolásán bár a győriek papíron a legkönnyebb ellenfelet kapták – a kétszeres BL-második, portugál bajnok Sporting együttese lesz az ellenfél –, nincs könnyű helyzetben a Rába-parti együttes. (A másik ágon a két óriás, a Barcelona és az Inter Movistar játssza az előrehozott finálénak is beillő elődöntőt.) Igaz, nemrég sikerült leigazolni egy argentin légióst, Nicolás Rolónt, a Rába-parti csapat kerete az elitkör óta sokat gyengült.Ezzel együtt a győriek spanyol edzője és természetesen a játékosok is rendkívül bizakodók: „Óriá-si sikert értünk el azzal, hogy bejutottunk Európa négy legjobb csapata közé, de úgy gondolom, nem elégedhetünk meg ennyivel és képesek lehetünk újabb bravúrra is. A Sporting ellen természetesen nehéz mérkőzésre számítok, s nemcsak azért, mert egy jó csapat ellen játszunk, hanem azért is, mert egy olyan környezetben kell jó teljesítményt nyújtanunk, ami sok játékosnak új lesz. Ettől függetlenül mindent meg fogunk tenni, hogy győztesen hagyjuk el a játékteret. A Final Four minden percét élvezni fogjuk" – mondta a futsallegenda, Javi Rodríguez, akinek érkezésével szinte szárnyal a Rába ETO csapata.„A sorsolásnak számunkra abból a szempontból nem volt nagy jelentősége, hogy tudtuk, bármelyik csapattal kerülünk szembe az elődöntőben, nagyon nehéz dolgunk lesz. Ennek ellenére úgy megyünk Zaragozába, hogy mindent megteszünk a sikerért. Elsősorban értékelnünk kell, hogy egy ekkora tornán vehetünk részt, de nem szabad elfelejteni, a negyven perc alatt bármi megtörténhet" – szögezte le a tornával kapcsolatban Alex, a győriek spanyol légiósa, aki korábbi sárga lapjai miatt kénytelen lesz a Sporting elleni találkozót kihagyni.„A Sporting nagyon erős játékoskerettel rendelkező csapat, több brazil légióssal. Nem fogok unatkozni, az biztos. A tavalyi döntőssel játszunk, de felkészültünk belőle" – fogalmazott Alasztics Marcell, a Rába válogatott kapusa.A győri együttes egyébként már szerdán elutazott Zaragozába, összesen tíz mezőnyjátékos és három kapus alkotja a győriek keretét, s a csapat tegnap szerencsésen meg is érkezett Spanyolországba.Bár nem éppen a szomszédban lép pályára hétvégén a Rába ETO, a magyar bajnokot több szurkoló is elkísérte a Bajnokok Ligája négyes döntőjére. A győri társaság mintegy 5000 kilométert utazott kisbusszal – igaz, ebben egy barcelonai kirándulás is benne volt –, hogy a helyszínen buzdíthassák a zöld-fehéreket.A nyolctagú társaság csütörtökön hajnali két órakor indult útnak, s azért ennyire korán, mert egy hosszabb megállót terveztek Monacóban is.„Két évvel ezelőtt ott voltunk a franciaországi Európa-bajnokságon is, amely óriási élmény volt, s nem csupán a futball miatt, hiszen akkor sikerült bejárni a francia Riviérát. Amikor kiderült, hogy bejutott a futsal BL négyes döntőjébe a Rába ETO, már vártuk, hol lesz a finálé. Elhatároztuk, ha tehetjük, elutazunk a csapatnak szurkolni. Talán a távolság miatt Olaszország szerencsésebb lett volna, Spanyolország lehet, szebb lesz, hiszen Zaragoza mellett kicsit megismerhetjük Barcelonát is" – mesélte Horváth Vilmos.Dr. Kardos László korábban két évig a győri csapat orvosa volt, innen a futsalszeretete.„Azóta is a klub szurkolója vagyok. Azzal, hogy az együttes bejutott Európa legjobb négy csapata közé, nekem is hatalmas örömöt szerzett. Nem hiszem, hogy mostanában magyar csapat eljut idáig, s úgy gondolom, kihagyhatatlan egy ilyen torna" – fogalmazott Kardos doktor.Az ötszörös futsalválogatott Gölesz Róbert hat évig játszott az ETO-ban. Így számára nem volt kérdés, részt vesz-e a túrán, amikor megtudta, hogy útnak indul Győrből egy társaság.„Tudom, hogy nem az ETO a torna esélyese, de ez nem baj. Örülök, hogy a helyszínen szurkolhatok egykori csapatomnak. Úgy gondolom, a tisztes helytállás lehet a cél, ha már gólokat rúgunk, jó szájízzel jöhetünk majd haza."Lapunk külsős tudósítója, Lapincs Attila 14 éves fiával vállalkozott a nem mindennapi túrára.„Én imádom a labdarúgást, Boldizsár pedig a Gyirmót korosztályos csapatának a tagja. Bár gondolkodtam az utazáson, úgy érzem, nem bánjuk majd meg, hogy ennyit autózunk a BL-döntőért."Simon Gábor Kardos doktor révén került a csapatba, ő invitálta az utazásra: „Nagy élmény lesz a döntő, s biztos vagyok benne, hogy remek meccseket látunk. Persze Zaragoza és Barcelona sem lesz látványban utolsó."Ladocsi Péter nagy sportrajongó, a győri kézi-, kosárlabdacsapat, a nagypályás ETO és a teremcsapat szurkolója: „Kézilabda BL-döntőn már jártam, most ott lehetek egy hasonlóan rangos futsaltornán is, ha már nagypályán erre mostanában nem is lesz esély. Már csak kétszer kellene az ETO-nak nyernie, hogy Európa legjobb futsalcsapata legyen... Persze tudom, erre nem sok az esély, de a mondás szerint a sportban bármi megtörténhet."