Futsal: csúcsrangadóra készül a Rába

Érdemes lesz jövő hétfőn kilátogatni a győri egyetemi csarnokba, ahol talán az év futsalmérkőzését rendezik. A 19.30 órakor kezdődő összecsapáson a címvédő Rába ETO a trónkövetelő Berettyóújfalut fogadja.



A győri csapatnál sok változás történt, ennek ellenére az idén a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig jutó együttes nagyrészt Juanra és Alex s a megfogyatkozó keret többi tagjának, no meg a vezetőedző Javi Rodríguez kitartásának köszönhetően harcban áll az újabb bajnoki címért. A győri csapat legutóbb például a Dunaferrt győzte le a vártnál is simább mérkőzésen. Nyilván a Berettyóújfalu ellen hétfőn még ennél is jobb teljesítményre lesz szükség, ám az előző fordulóból ismét kiderült, a már légiósokkal megerősített MVFC sem verhetetlen.



Szombathelyen 4–2-re kapott ki az éllovas, amelynek előnye így négy pontra csökkent a második helyen álló győriekkel szemben.



Az MVFC egyébként a brazil Sergio Loch, azaz Serginho személyében nemrég újabb légióst igazolt. A 33 éves futsalos nyolc évet Katarban futsalozott, majd tavaly nyáron tért vissza anyaklubjába és a brazil első osztályban tölthetett el fél évet.



A Rába ETO-val kapcsolatos hír, hogy a klub vezetése szeretné a zaragoziai Final Fourra legalább két spanyol légióssal megerősítenie keretét. Játékos a spanyol edző személye és a csapat előtt álló hatalmas lehetőség miatt akadna, ám a leigazolás anyagi feltételei remélhetőleg csupán egyelőre hiányoznak.