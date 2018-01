Futsal - Sima győri győzelem, bőnyi pontszerzés

Rába ETO–Berettyóújfalu 8–2 (4–1)

Győr, egyetemi csarnok, NB I-es férfimérkőzés, 400 néző. V.: Czene-Joó, Zimonyi.



ETO: Alasztics – Klacsák, Alex, Juanra, Dávid. Cs.: Klcsó, Papp, Tama, Gerard, Vas, Sáhó, Bognár, Kőfalvi. Edző: Javi Rodriguez.



Berettyóújfalu: Tihanyi – Szabó P., Ricardo Amílcar, Harmati, Trencsényi. Cs.: Mezei, Sanchez Barrena, Kovács I., Daróczi, Gál, Nagy D., Takács Z. Edző: Mullor Cabrera Sergio.



Gsz.: Juanra (1., 3., 20.), Alex (3., 23.), Gerard (23.), Dávid (24., 35.), ill. Sanchez Barrena (14., 29.).

A címvédő győriek alaposan nekiestek a listavezető berettyóiaknak, a 3. percben már háromgólos volt a hazai előny. Innentől kezdve láthatóan már nyugodtabban játszhattak a zöld-fehérek, akik aztán a második félidő elején szintén gyors egymásutánban szerezték a gólokat, a végén pedig a kapusát is lehozó vendégeknek a kegyelemdöfést Dávid Richárd vitte be, aki gyakorlatilag a saját kapuja elől ívelt a túloldalon üresen tátongó kapuba.



Javi Rodriguez: – Azt gondolom, ezen az estén egy csapat volt a pályán, mi. A mérkőzést nagyban meghatározta, hogy mindkét félidő elején gyorsan szereztünk három-három gólt.



Nyírgyulaj–Bőny-Szavill Consulting 4–4 (3–2)

Nyírbátor, NB I-es férfimérkőzés, 100 néző. V.: Újhelyi, Katona.



Nyírgyulaj: Pallai – Tóth B., Nagy I., Siska, Sánta. Cs.: Végső, Opre, Nagy B., Szabó Á., Lovas, Kerti, Gömze, Orosz, Sárga. Játékos-edző: Lovas Norbert.



Bőny: Matkovics – Rajzinger, Nyíregyházky, Zobák, Harnisch. Cs.: Szabó R., Lódi, Mógor, Hajmási, Bogyó, Bieder T. Játékos-edző: Lódi Tamás.



Gsz.: Sánta (4.), Nagy I. (5.), Orosz (7.), Gömze (32.), ill. Rajzinger (10., 12.), Sánta (25., öngól), Bogyó (27.).



Lódi Tamás: – A futsal minden szépsége benne volt ebben a meccsben. Nulla-háromnál nagy erőket mozgósítottunk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, ez sikerült, így rászolgáltunk az egy pontra. Kis szerencsével pedig a győzelmet is megszerezhettük volna.