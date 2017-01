Futsal - Rába ETO - Nem tér vissza a győriekhez Jaison, a brazil légiós

Jaison (balra) távozik, Solano viszont visszatér az ismét bajnoki címre törő győriekhez. Fotó: eto.hu

A Rába ETO kilencpontos előnnyel vezeti az élvonalbeli futsalbajnokságot, ami nem véletlen, hiszen a zöld-fehérek egyetlen kivétellel az összes találkozójukat megnyerték eddig az alapszakaszban.A bajnokság előtt több változás történt a keretben: még erősebb lett az együttes, jó külföldi és magyar játékosok is érkeztek a klubhoz. Kényszerből ugyan, de új edző került a kispadra.„Büszkék lehetünk rá, hogy Dróth Zoltán után a volt edző Jordi Illa is sztárklubhoz került tőlünk, utóbbi a spanyol Barcelona stábjában kapott munkát. Helyette olyan edzőt akartunk, akivel nem kell az alapokról elindulni, ismeri a várost, a játékosainkat. Marcos Angulo volt a legjobb választás, s vele az eddigi inkább védekezőbb felfogás is megváltozhat, egy sokkal támadóbb szellemű csapatot láthat majd a győri közönség" – fogalmazott dr. Drucskó Zoltán, a győriek ügyvezető elnöke.A spanyol tréner korábban sikeres másfél évet töltött az ETO-nál.„Az eredményeket tekintve a kinevezése jó választás volt. Sajnos egy alkalommal utolért bennünket is a sportág átka, a jó nemzetközi szereplés után közvetlenül nem tudtunk felpörögni a bajnokságra. Fájó volt a vereség, s hogy épp a Berettyóújfalutól kaptunk ki, de abban az időszakban nyolc nap alatt öt meccset kellett játszanunk, s hiányzott a megfelelő koncentráció" – mondta dr. Drucskó Zoltán, aki elégedett lehetett a nemzetközi porondon nyújtott teljesítménnyel is. A győriek veretlenül nyerték meg az úgynevezett csoportkört a BL-ben, s helytálltak a legjobb 16 között az elitkörben.

„Ukrajnában három győzelemmel továbbjutni, azt gondolom, dicséretes teljesítmény. Sajnos az elitkörben két nagy bravúrra is szükségünk lett volna. A román bajnokot aztán már simán győztük le. Úgy gondolom, stabilan ott vagyunk Európa legjobb tíz csapata között, ahonnan azonban előbbre lépni már nagyon nehéz."A cél természetesen a bajnoki címet és a kupaelsőséget is megvédeni.„Ha lesz megfelelő motiváció, azt hiszem, ezzel nem lehet probléma. Két-három tehetséges fiatalt a több játéklehetőség miatt kölcsönadunk, de a legnagyobb változás, hogy nem tér vissza csapatunkba a brazil légiós, Jaison. Szerette volna, ha itt van vele a családja, ám ezt a kérését nem tudtuk finanszírozni. Tárgyalunk a folytatásról Leandrinhóval, s ismét visszatér a csapatba a spanyol Solano" – tette hozzá az ügyvezető.