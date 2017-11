Futsal - Papírforma bőnyi vereség

Berettyóújfalu–Bőny-Szavill Consulting 8–0 (5–0)

Berettyóújfalu, NB I-es mérkőzés. V.: Flinta, Újhelyi.



Berettyóújfalu: László– Szabó P., Amílcar, Nagy D., Rafinha. Cs.: Mezei, Magyar, Kovács I., Rábl, Gál, Harmati, Trencsényi, Daróczi, Kondás. Edző: Sergio Cabrera.



Bőny: Matkovics – Nyíregyházky, Horváth M., Bogyó, Bieder T. Cs.: Szabó R., Németh F., Lódi, Hajmási. Játékos-edző: Lódi Tamás



Gsz.: Szabó P. (1., 26., 29.), Nagy D. (2., 15.), Amílcar (3., 19.,), Gál (23.).

Nem kezdett a legjobban a bőnyi csapat, az első három percben háromszor kapituláltak a vendégek. Ez meg is határozta a folytatást, az éllovas hazaiak a játékrész hajrájában még két gólt lőttek, gyakorlatilag végleg eldöntve a találkozót. A rendkívül tartalékos Bőny a második félidőben nagyobb ellenállást tudott kifejteni, de a szakasz első felében három góllal így is növelni tudta előnyét a Berettyó. Az utolsó tíz percben viszont újabb találat már nem esett, összességében papírforma-vereséget szenvedett a Bőny.



Lódi Tamás: – Sajnos az első félidőben hitehagyottan, gyáván játszottunk, ezzel el is dőlt a mérkőzés. A szünetben rendeztük a sorokat, s helyenként nem is teljesítettünk rosszul. Összességében nem a nyolc góllal van gond, hanem ahogyan kaptuk azokat. Ebből is tanulni kell azonban, s bízom benne, a szerdai, Haladás elleni Magyar Kupa-meccsre mindenki összeszedi magát.