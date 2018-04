Futsal - Magabiztos Rába

Rába ETO–Bőny-Szavill Consulting 8–2 (5–1)

Győr, NB I-es férfimérkőzés, rájátszás, 200 néző. V.: Zimonyi, Apkó.



ETO: Klcsó – Gerard, Alex, Sáhó, Dávid R. Cs.: Győrfi, Papp B., Tama, Bognár B., Kalló. Edző: Javi Rodríguez.



Bőny: Kovács M. – Vas Á., Zobák, Harnisch, Peczár. Cs.: Pintér, Pinczés, Rajzinger, Nyíregyházky, Mógor, Nagy M., Balanescu. Edző: Lódi Tamás.



Gsz.: Tama (5., 12.), Sáhó (11., 14., 28.), Alex (13.), Bognár B. (35., 36.), ill. Vas Á. (2., 39.).



A több volt ETO-játékost szerepeltető Bőny a találkozó elején ráijesztett a tartalékos győriekre – Juanra, Alasztics és Klacsák sem játszhatott –, ám a zöld-fehérek gyorsan egyenlítettek, majd négy góllal elhúztak az első félidőben. A szünet után is a címvédő játszott fölényben, s nagyszerűen helytálltak a pályára lépő hazai fiatalok is, akik mintaszerű akciókkal növelték az előnyt.



Érdekesség, hogy a mérkőzést a portugál Sporting szakmai stábja a helyszínen nézte meg. A találkozón bordasérülést szenvedő Zobák Csabát a mentőknek kellett a kórházba szállítaniuk.



Javi Rodríguez: – Bár több hiányzónk is akadt, nagyszerű mérkőzést játszottunk. Úgy futsaloztunk, ahogy azt vártam.



Lódi Tamás: – Kifejezetten jól kezdtük a mérkőzést, aztán a szokásos hibáinknak estünk megint áldozatul.