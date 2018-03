Futsal - Kikapott a Rába

Az eltiltott spanyol Alex mellett sérülés miatt a szintén spanyol Juanra, valamint több győri fiatal, akik az U20-as válogatottal készülnek, is hiányzott a győri csapatból. Ráadásként Dávid Richárd is sérülten vállalta a játékot.

Az első játékrészben magabiztoshoz előnyhöz jutott a Ferencváros, s a győrieknek a szünet után sem sikerült ledolgozniuk kétgólos hátrányukat, sőt, a Fradi – amely tíz év után győzte le az ETO-t – még növelte is az előnyét.

A címvédő Rába a második helyen zárta az alapszakaszt. A rájátszásban két csoportban rendezik a további küzdelmeket, s majd a két csoportgyőztes játszhat az aranyéremért.



FTC-Fisher Klíma–Rába ETO 4–1 (3–1)

Budapest, Elek Gyula Aréna, NB I-es férfi futsalmérkőzés, 150 néző. V.: Juhász, Tamási.



FTC: Tóth Gy. – Safar, Komáromi, Szabó Zs., Keresztury. Cs.: Vámosi, Juhász, Andorka, Horváth B., Jenei, Dénes, Bencze, Vattamány. Játékos-edző: Safar Tony.



ETO: Alasztics – Klacsák, Gerard, Sáhó, Bognár. Cs.: Klcsó, Kovács M., Végh A., Kalló, Juanra, Dávid R., Fülöp. Edző: Javi Rodríguez.



Gsz.: Szabó Zs. (6.), Vattamány (14., 15.), Juhász (33.), ill. Klacsák (20.).