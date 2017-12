Futsal - Kiesett a kupából a Rába ETO

Rubeola FC Csömör–Rába ETO 8–3 (4–3)

Csömör, sportcsarnok, férfi Magyar Kupa-mérkőzés. V.: Czene-Joó, Pápai.

Csömör: Varsányi – Érsek, Jenei, Viz, Husz. Cs.: Gárdosi, Tősér, Nehéz, Maruzsi, Füzy, Várkonyi, Kiss B., Csendes, Józsa. Edző: Jávor István.

Rába ETO: Klcsó – Gerard, Alex, Juanra, Dávid. Cs.: Győrfi, Kőfalvi, Papp B., Klacsák, Tama, Vas, Sáhó, Bognár. Edző: Javi Rodriguez.

Gsz.: Érsek (6.), Józsa (10., 36.), Füzy (15., 23.), Jenei (16.), Nehéz (24., 28.), ill. Dávid (3., 5.), Tama (19.).

A győriektől hiányzott a sérült Alasztics Marcell, a másik kapus, Tóth Gyula pedig még kedden távozott a klubtól. Jól kezdett az ETO, 2–0-ra vezetett, a folytatásban viszont a hazaiak akarata érvényesült, s ilyen különbséggel is megérdemelten győzött. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a játékvezetők – talán kissé szigorúan – kiállították Alexet és Juanrát, nélkülük pedig nem ugyanazt a szintet képviselik a zöld-fehérek.

Javi Rodriguez: – Az ötödik perctől kezdve a hazai csapat jobban akarta a győzelmet, azzal a szenvedéllyel játszottak, ami belőlünk hiányzott, így nem is lehetett más a vége a meccsnek.