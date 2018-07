Futsal - Kapósak a volt győri futsalosok

A csapat játékosai így szabadon igazolhatóvá váltak, s egy kivételével már mindenki talált is új klubot.



A győriek talán legértékesebb játékosa, Alex az olasz élvonalba, a Meta Catania csapatába igazolt. A másik, szintén meghatározó spanyol légiós, Juanra Magyarországon marad, s az NB II-es Piliscsaba játékosa lesz. A légiósoknál maradva: Gerard egy belga első osztályú együtteshez igazolt, Rolón a spanyol élvonalbeli Segovia játékosa lett.



Dávid Richárd Veszprémben, Klacsák Bence és Sáhó Kristóf Dunaújvárosban folytatja pályafutását. A kapus Klcsó Gábor a Csömör csapatába igazolt, míg hárman – Bognár Bálint, Tama Ádám és Papp Bence – az újra élvonalba igyekvő bőnyi, idéntől várhatóan, SZC Futsal Club Győr néven szereplő csapat tagja lesz. Hír ezzel az egyesülettel kapcsolatban, hogy a klub színeiben szerepelhetnek tovább a Rába ETO volt utánpótláscsapatai.



A zöld-fehérek volt játékosaira visszatérve, egyedül Alasztics Marcellnek nincs még új csapata, pedig sokak szerint a válogatott kapus a honi futsal jelenleg legértékesebb játékosa. Úgy tudjuk, a hálóőrnek korábban külföldi ajánlatai is voltak, s a győriek legnagyobb riválisa is érdeklődött iránta.



„Az elmúlt idény úgy gondolom, mindegyikünk számára roppant nehéz időszak volt, játékosként és emberként egyaránt. Mi nagyon reménykedtünk a folytatásban Győrben, ám mások ezt máshogyan gondolták. Elkeserítőnek találom, hogy Győrben megtörténhetett ilyen egy sportágában egyedülálló, rendkívül eredményes csapattal. Mi a végsőkig, igazi családként küzdöttünk egymásért, a klubért, a büszkeségünkért. Ezúton is köszönjük azt a támogatást, amely nélkül nehéz lett volna befejeznünk a szezont. Remélem, minél előbb sikerül új csapatot találnom, hiszen védeni szeretnék" – nyilatkozta érdeklődésünkre a kiváló kapus.