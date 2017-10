Futsal - Ikszelt a Rába ETO, kikapott a Bőny

Dunaferr Due Renalpin–Rába ETO 5–5 (1–4)

Dunaújváros, NB I-es férfimérkőzés. V.: Farkas B., Tamási.

Dunaferr: Rigó – Horváth N., Németh P., Fridrich, Fekete R. Cs.: Reveland, Schrancz, Bartha, Bánfalvi, Boldizsár, Pál P., Varga Cs., Csányi. Edző: Takó Csaba.

ETO: Alasztics – Fabio, Alex, Juanra, Sáhó, Cs.: Tóth Gy., Klicsó, Szücs Á., Papp B., Tama, Gerard, Vas Á., Dávid R., Bognár B. Edző: Javi Rodríguez.

Gsz.: Fekete R. (9., 34.), Horváth N. (27.), Varga Cs. (33.), Pál P. (40.), ill, Fabio (1., 30.), Gerard (10.), Dávid R. (14.), Alex (19.).



A győriek szereztek vezetést, s bár egyenlített a hazai csapat, a szünetig háromgólosra növelte előnyét a Rába-parti alakulat. A második félidőben feljavult a hazaiak játéka, akik 25 másodperccel a vége előtt büntetőből mentettek pontot.



Javi Rodríguez: – Sokáig irányítottuk a játékot, vezettünk is öt-kettőre, aztán nagyon súlyos egyéni hibákat vétettünk. Végül egy szerintem jogtalan hatméteresből egyenlítettek a hazaiak.





Bőny-Szavill Consulting– Aramis 3–10 (2–2)

Győr, NB I-es mérkőzés. V.: Czene-Joó, Kiss G.



Bőny: Matkovics – Rajzinger, Szentjobbi, Bogyó, Peczár. Cs.: Szabó R., Németh F., Mógor, Lódi, Horváth M., Hajmási, Bieder T. Játékos-edző: Lódi Tamás.

Aramis: Hegedűs – Sámson, Póta, Sivák, Boznánszky. Cs.: Soós, Büki, Tóth D., Szeghy, Héger, Szabó Á., Bognár, Gál. Edző: Frank Tamás.



Gsz.: Lódi (13.), Bogyó (14., 35.), ill. Büki (6., 23., 40.), Héger (12., 23.), Póta (26.), Gál (30.), Sámson (36.), Bogár (38.), Soós (39.).



Szoros első félidő után 6–2-es előnyt szerzett az Aramis, a Bőny kockáztatott, de végül nem jött be, a vendégek magabiztosan nyerték a találkozót.



Lódi Tamás: – Most nyújtottuk a leggyengébb teljesítményt a szezonban. Értetlenül állok azelőtt, mennyi elemi hibát követtünk el, de ebből a vereségből is tanulunk. Hétfőn Debrecenben szeretnénk javítani és megszerezni az első pontjainkat.