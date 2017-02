Futsal - Hetedszer is kupagyőztes Matkovics Gábor

Matkovics Gábor, aki kapitányként először vehette át a serleget.

A Rába ETO nagy csatában 5–4-re győzte le a Haladást vasárnap este a futsal Magyar Kupa veszprémi fináléjában. A győriek zsinórban negyedszer, történetük során hetedszer hódították el a díszes trófeát.Mind a hét sikernek részese volt Harnisch Ákos, valamint a Rába-parti együttes kapusa, Matkovics Gábor. Utóbbi, a jelenlegi csapatkapitány a kezdetek óta a győri együttes tagja.– fordultunk a válogatott hálóőrhöz.– Valóban. Jól, nagy lendülettel kezdett a Haladás, s bár szerencse is kellett hozzá, a riválisunk megérdemelten jutott előnyhöz. Kicsit furcsa is volt, hogy ilyen gyorsan ekkora hátrányba kerültünk.– Én úgy vélem, ha nincs a két gyors szombathelyi találat, is jó lett volna a meccs. Bár Lódi Tamás is kiváló edző, a nemrég kinevezett Turzó József új lendületet adott a csapatnak. Úgy vélem, a bajnokság hátralévő részében még sok meglepetést fog okozni a Haladás.

– Dehogy. Főleg, hogy egy ilyen kiélezett, izgalmas mérkőzés végén emelhettük a magasba a serleget. Győzni egyébként mindig nagyon jó. Valamiben a legjobbnak lenni nagy öröm.– Lódi Tamás távozása után választottak meg kapitánynak a többiek, ami nagyon nagy megtiszteltetés a számomra.– A hét döntőből csupán egyen nem szerepelhettem. Bár a sorozatban pályára léptem, tavaly egy sérülés miatt a fináléról lemaradtam.– Bevallom, nem. Nem gondoltam volna, hogy még manapság is védek. Persze örülök és cseppet sem bánom, hogy nem lett igazam.– Biztosan vezetünk, de az aranyéremért még egy-kétszer meg kell izzadnunk. Ami biztos, nagyon szeretném az elsőségért járó trófeát is magasba emelni.