Futsal - Gólzáporos győri győzelem

ETO SZC Futsal Club–UTE 14–3 (5–2)

Győr, Magvassy-csarnok, NB II-es férfimérkőzés, 150 néző. V.: Holczbauer, Fekete.



ETO: Balikó – Vidák, Harnisch, Bogyó, Püspök. Cs.: Zobák, Kovács M., Németh M., Hegyesi, Tama, Papp Zs., Bognár B., Matkovics, Magyar. Szakmai tanácsadó: Kis János.



UTE: Sebők – Kiss K., Cseh, Tóvizi, Rakusz. Cs.: Moskovits, Szabó V. Játékos-edző: Moskovits Gábor.



Gsz.: Bogyó (7., 40.), Papp Zs. (10.), Harnisch (13., 22., 38.), Zobák (15.), Tama (20.), Püspök (23., 28., 33.), Kovács M. (27.), Bognár (31.), Vidák (35.), ill. Rakusz (13., 31.), Tóvizi (17.).



Kiegyenlített első percek után egyre nagyobb fölénybe került a hazai együttes, amely Bogyó bombagóljával szerzett vezetést, majd Papp Zs. növelte az előnyt (2–0). Meglepetésre a mindössze két cserével játszó UTE szépített, ám a válogatott Harnisch azonnal válaszolt (3–1). Szünetig még Zobák és Tama, valamint Tóvizi is a kapuba talált, így háromgólos előnnyel mehetett pihenőre az ETO. Fordulás után az ETO két gyors gólt szerzett, amivel el is döntötte a meccset, de ezután sem álltak le a zöld-fehérek, akik végül a vártnál is magabiztosabb győzelmet arattak.