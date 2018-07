Futsal - Feloszlott a címvédő Rába ETO

Az idei BL-ben négy közé jutott magyar bajnok széthullott. Fotó: eto.hu

Véget ér tehát a kilenc év óta tartó páratlan sikersorozat,

A klub, sikerei mellett, 2015-ben került úgymond nagyobb reflektorfénybe, amikor a Quaestor csődje miatt kérdésessé vált a város nagypályás futballcsapatának jövője.

Soós Imre ügyvezető ezzel kapcsolatban annyit árult el nekünk: a csapatot most irányító Futball Kft. az anyagi feltételek miatt nem kíván felnőttcsapatot az NB I-es futsalbajnokságba nevezni, s az indulási jogot visszaadta a Futsal Kft.-nek.

Természetesen megkerestük Drucskó Zoltánt is, aki a kialakult helyzetről nem kívánt nyilatkozni, ám állítása szerint hivatalosan nem kerültek vissza hozzá a csapat jogai, így ő egyedül nem is tudta volna a csapatot az első osztályba nevezni.

Bár az előjelek alapján számítani lehetett arra, hogy széthullik a magyar bajnok, a Rába ETO szimpatizánsai hétfőig még reménykedhettek a csodában, ugyanis délig lehetett leadni a nevezéseket a 2018/2019-es idényre.A győri csapatot azonban nem nevezték be, így biztossá vált, hogy az ETO nem lesz ott az élvonalbeli bajnokság következő idényében.a győriek ugyanis ez idő alatt nyolcszor hódították el a magyar bajnoki címet s hétszer lettek itthon kupagyőztesek. A nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájának számító UEFA-futsalkupában – egyre feljebb lépve – idén érték el legnagyobb sikerüket, a legrangosabb európai kupa története során a magyar együttesek közül elsőként szerepelhettek a legjobb négy között.Az élvonalból kizárt ETO FC játékosait és az indulási jogot az érvényes licenccel rendelkező Rába ETO önálló futsalcsapatát működtető kft.-be vitték át, amely után az NB III-ban indulhatott el a patinás, ma már az NB II-ben szereplő győri csapat. A fúzió után az addig csak a futsalcsapatot működtető Drucskó Zoltán vette át az egész klub irányítását, ám tavaly decemberben ismét csőd közelébe került az egyesület, amely a klubot újra felkaroló győri polgármester, Borkai Zsolt kijelentése szerint a felelőtlen gazdálkodás következményeként 400 millió forintos tartozást halmozott fel. Drucskót ezután új tulajdonos, Mányi József váltotta. A konszolidációs folyamat közepette – az új tulajdonos rendezte a tartozásokat és stabilizálta a klubot – a futsalosok valahogy „mostohagyerekké" váltak. A klubvezetés – a szurkolók jogos elvárására tekintettel – a nagypályás együttes szereplését helyezte előtérbe, s a bajnokság befejezését követően lemondtak az évek óta idehaza egyeduralkodó futsalcsapat működtetéséről.A futsalcsapat utánpótláskorú játékosainak sorsa – a klubban az U7-estől kezdve az U20-as korosztályig bezárólag mintegy 130 gyerek teremfutballozott – egyelőre nem dőlt el, elképzelhető, hogy ők az ETO színeiben szerepelhetnek tovább.Korábban képbe került egy esetleges fúzió az NB I-ből kieső bőnyi együttessel, ám ez a terv a felek eltérő elképzelései miatt meghiúsult.A csapat aranyérmesként egyébként benevezett az idei futsal Bajnokok Ligájára (idéntől hivatalosan is így hívják a sorozatot). Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) el is készítette a csoportbeosztást. Az előző szezonban a Final Fourba jutó Rába ETO két orosz és egy szlovén csapattal került egy négyesbe, ahonnan három csapat jut az úgynevezett elitkörbe. A győriek visszalépésével azonban nem lesz kieső ebből a csoportból, mert másik magyar csapat nem indulhat a Rába helyett.

A győriek spanyol trénere, Javi Rodríguez a csapattól már korábban, a stábtól múlt pénteken búcsúzott el"

Friss információ, hogy a győriek NB I-ben megüresedő helyét a másodosztályból fel nem jutók közül a legjobb helyen végző Szigetszentmiklós veheti át.

– mondta el Zsiray László nemzetközi igazgató, aki azt kérte, feltétlen írjuk meg, nagyon sajnálja, hogy idáig jutott a sikert sikerre halmozó együttes, amelynek eredményességéért, a gazdasági tevékenységek kivételével, évek óta dolgozott. Az egykori menedzser szerint a rendkívül elhivatott edző hazatért Spanyolországba, s egy-két hónapig pihenni fog. A játékosok közül Juanra is otthon maradt, és Spanyolországból érdeklődnek a kapus Alasztics Marcell iránt. Alex az olasz élvonalba igazolt, de kérdéses még több volt győri futsalos, köztük olyan fiatal tehetségek, mint Sáhó Kristóf, Tama Ádám, Papp Bence, Bognár Bálint vagy Klcsó Gábor sorsa.