Futsal - ETO néven a másodosztályban

A rutint képviselik: Harnisch Ákos, Matkovics Gábor és Püspök Péter.

Az ETO-szurkolók azonban mégis örülhetnek, a patinás név ugyanis nem tűnik el a futsalból, az előző két idényben az élvonalban szereplő, a nyáron kiesett Bőny ugyanis ETO SZC Futsal Club néven folytatja az NB II-ben.A klub tulajdonosa, Szabó Csaba elmondta: az, hogy nem Bőnyként szerepelnek a jövőben, már korábban eldőlt, az ETO név később jött.„Még tavasszal döntöttem úgy, hogy nem Bőny néven játszunk a nyártól. A mérkőzéseinket eleve Győrben, a Magvassy-csarnokban rendezzük, a bőnyi önkormányzattól nem kapunk semmi támogatást, így logikus volt, hogy győrivé váljon az egyesület. A nevezést is már SZC Futsal Győr néven adtuk be" – kezdte Szabó Csaba, aki azt is elmondta: menet közben volt szó arról, hogy esetleg a két klub összeolvadásával megmeneküljön a bajnok Rába ETO, de a futsalklub korábbi vezetésével végül nem sikerült megállapodni.„Az ETO FC Győr tulajdonosa, Mányi József és ügyvezető igazgatója, Soós Imre is rendszeresen részt vett a megbeszéléseken, s ők nyitottak voltak arra, hogy az ETO név ne vesszen el. Ráadásul még ott volt a Rába ETO teljes utánpótlása, több mint száz gyerek sorsa »lógott a levegőben«. Miután eldőlt, hogy az előző futsalvezetés és mi nem tudunk semmilyen formában együttműködni, vállaltuk, hogy átvesszük az utánpótlást, majd a futballklub engedélyezte az ETO név és -címer használatát, így az új bajnokságot már ETO SZC Futsal Club néven kezdjük" – folytatta a tulajdonos.A szakmai munka első számú felelőse továbbra is az előző szezon hajrájában kinevezett Kis János, s a csapat rutinos játékosai maradtak, így többek között a sokszoros válogatott Harnisch Ákos is. Érkezett az NB I-es tapasztalattal bíró Vidák Balázs, Püspök Péter, Bognár Bálint, Hegyesi Zsolt és Csire Ádám.„Célunk, hogy minél hamarabb, lehetőleg már a mostani szezon végén kiharcoljuk a feljutást, s ismét stabil NB I-es futsalcsapata legyen Győrnek. Az ETO név, azt gondolom, mindenkit kötelez" – tette hozzá Szabó Csaba.Megkerestük az ETO FC Győrt is; Soós Imre így nyilatkozott: „Nagyon örülünk, hogy sikerült megnyugtató megoldást találni. Ez elsősorban az utánpótlás szempontjából volt fontos. Elismerés a klubnak, hogy ebben is partner volt. Bízom benne, hogy sikeres lesz a csapat, s a lehető leghamarabb visszajut a legmagasabb osztályba."A csapat első meccsét szeptember 3-án játssza Érden, míg a hazai debütálás az új idényben egy héttel később lesz: 10-én a Magvassy-csarnokban a Maglódot fogadja az ETO.