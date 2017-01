Futsal - Elmaradtak az izgalmak a rangadón

Rába ETO–Dunaferr-Renalpin 10–5 (5–2)

Győr, NB I-es férfimérkőzés, 100 néző. V.: Szilágyi, Vass I.



ETO: Tóth Gy. – Alex, Harnisch, Juanra, Drahovsky. Cs.: Davide, Dávid R., Vas Á., Seidler, Alasztics, Sáhó, Bognár, Matkovics, Fülöp. Edző: Marcos Angulo.



Dunaferr: Reveland – Németh P., Klacsák, Fridrich, Varga Cs. Cs.: Rigó, Schrancz, Bartha, Velez, Csányi, Józsa. Edző: Fehér Zsolt.



Gsz.: Harnisch (3., 9., 25.), Seidler (6., 22., 37.), Drahovsky (14., 14., 32.), Alex (23.), ill. Németh P. (11.), Klacsák (16.), Varga Cs. (21., 30.), Schrancz (28.).



A rövid téli szünet után az élő televíziós közvetítés miatt tegnap kora délután az Audi-arénában lépett pályára először az élvonalbeli bajnokság tavaszi szezonjában a címvédő Rába ETO. A szokatlan időpont miatt még a megszokottnál is kevesebb néző foglalt helyet a lelátókon, kissé hangulattalanná vált így a rangadó. Remélhetőleg a képernyők előtt sokkal többen figyelték a találkozót.



Volt is miért, mert bár a győriek valamelyest megfogyatkozva – távozott a csapatból az egyik legjobb légiós, Jaison, s nem érkezett még meg a visszatérő Solano – vágtak neki a tavasznak, ez cseppet sem látszott meg a teljesítményükön.



Már a 3. percben a vendégek kapujában táncolt a labda, s három találatig meg sem álltak a győriek. Revelandnak a gólok mellett többször is bravúrt kellett bemutatnia, igaz, a veszélyes dunaújvárosi támadások azt jelezték, a vendégek azért még nem adták fel a találkozót. Sikerült is szépíteniük, ám Drahovsky egy percen belül kétszer is a kapuba talált, s bár a Dunaferr is lőtt még egy gólt, háromgólos hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a felek.

A szünet után gyors gólt szerzett a vendégcsapat, de hamar jött a győri válasz. Állandósult a hazai fölény, a Rába tovább növelve előnyét végül a vártnál sokkal könnyedebb győzelmet aratott a bajnokságban.



Marcos Angulo: – Könnyebben nyertünk mint vártuk. Kipihentek, felkészültek voltunk. Furcsa volt ekkora csarnokban játszani, s szokatlan volt a játéktér talaja is, mert mi a gyorsabb parkettához szoktunk. Szerdán ismét pályára kell lépnünk, amit a magunk részéről nem bánunk. Örülünk, ha népszerűsíthetjük a sportágat, még ha két nap alatt két mérkőzést is kell játszanunk.



Fehér Zsolt: – Megérdemelten győzött az ETO, sajnos a teljesítményünket nagyban meghatározta a három sérült hiányzónk. Van mit tanulnunk ebből a mérkőzésből is.



Az ETO szerdán 18.30 órakor a Göcsejt fogadja a Magvassy-csarnokban, míg a Bőny Szavill-Consulting 20 órakor a Dunakeszi otthonában lép pályára a futsal Magyar Kupa negyeddöntőjében.