Futsal - Elit tízes listán a Rába ETO

A sportág nemzetközi vezető honlapja, a Futsal Planet az idén is 10 kategóriában szavaztatja meg a sportág legjobbjait. A legfrissebb 10-es listára – elsőként a magyar klubcsapatok közül – felkerült a Rába ETO is.

A győriek igazán neves – többek közt brazil, argentin, spanyol és portugál – együttesek között szerepelnek a világ legjobbjainak tartott futsalcsapatai között. Érdekesség, hogy a szintén BL négyes döntős spanyol Barcelona nem került fel a tízes listára.



A világ legjobb futsalklubjának jelöltjei: Carlos Barbosa (brazil), Female Futsal Chapecó (brazil, női csapat), Atlético Navalcarnero (spanyol, női csapat), Chonburi Bluewave (thaiföldi), Club Atlético Boca Juniors (argentin), Grupo Line Futsal (Costa Rica-i), Krona Futsal Joinville (brazil), Movistar Inter Fútbol Sala (spanyol), Rába ETO Futsal Club Győr (magyar), Sporting Clube de Portugal (portugál).



A korábbi győztesek: Movistar Inter FS (2016, 2014), Barcelona Alusport (2014, 2012), ADC Intelli Orlándia (2013), Montesilvano (2011), Malwee/Cimed (2010), Carlos Barbosa (2009), Malwee Futsal (2008), Club Social y Deportivo Pinocho (2007), Boomerang Interviu (2004).



A győriekkel kapcsolatos hír, hogy az ETO korábbi edzője, Marcos Angulo szerződést kötött a kazah Kairat Almatyval. Anguló, aki másodedző lesz a kazah csapatnál, ősszel a román bajnok Déva edzőjeként szerepelt a BL-ben. A Kairat játékosa Dróth Zoltán, az ETO korábbi válogatott futsalosa is.