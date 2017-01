Futsal - Egy félideig bírta az ETO ellen a Bőny

Drahovsky (balra) öt találatig jutott. Fotó: Mészáros Mátyás

(1–0)Győr, NB I-es férfi futsalmérkőzés, 250 néző. V.: Czene-Joó, Futó.ETO: Matkovics – Juanra, Alex, Bognár B., Sáhó. Cs.: Drahovsky, Seidler, Davide, Dávid R., Vas Á., Harnisch, Németh M., Fülöp A., Tóth Gy. Edző: Marcos Angulo.Bőny: Alasztics – Nyíregyházky, Peczár, Bogyó, Balogh I. Cs.: Szabó R., Ficsor, Nagy M., Pinczés, Babics, Balanescu. Edző: Kénoszt Ferenc.Gsz.: Drahovsky (17., 22., 35., 38., 40.), Harnisch (34., 37.), Sáhó (38.).Kiállítva: Juanra (30.), ill. Balanescu (30.).Nagyszerű iramban kezdődött a „házi rangadó" főleg az ETO spanyol légiósa, Alex volt elemében, ám épp a győriektől kölcsönbe Bőnyre kerülő Alasztics minden lövést hárított. Az ETO játszott fölényben, de több veszélyes kontrát is vezetett a Bőny, izgalmas félidőt láthattak a nézők. Még szünet előtt Drahovsky a szögletsarok közeléből lepte meg Alasztics kapust, s szerzett vezetést az ETO.

A szünet után gyorsan növelte előnyét a címvédő, amely egyre nagyobb fölénybe került és ez az eredményességben is megmutatkozott, a Rába a papírformának megfelelően végül magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. Marcos Angulo : – Ez egy nem túl látványos, de nagyon nehéz mérkőzés volt, az ellenfelünk nem akart futsalozni, végig tíz méteren védekezett. Jó hír, hogy egy újabb fiatal, a tizenhat éves Németh Milán bemutatkozhatott a csapatunkban. Kénoszt Ferenc : – Egy jobb csapattól nem szégyen kikapni. Örülök, hogy sokáig meg tudtuk nehezíteni a külföldi profikkal kiálló győriek dolgát, akiknek gratulálok a győzelmükhöz. Tanulnunk kell ebből a mérkőzésből is.