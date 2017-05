Futsal - Csúcsév alakul Győrben

A volt győri Dróth Zoltánnal juthat ki a szlovéniai Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott.

Kiemelte: már több mint 21 ezren játszanak teremben, s a további fejlesztés érdekében a kézilabda-szövetséggel együttműködve kellene csarnokokat építeni, amelyek futsalra is alkalmasak.A témáról a szövetség futsalbizottságának vezetőjével, a Rába ETO elnökével, dr. Drucskó Zoltánnal beszélgettünk.– Szerintem a számok önmagukért beszélnek, sok ember több évtizedes munkájának a gyümölcse kezd beérni. A magyar bajnokság mára sokkal színvonalasabb lett, s immár nem kétpólusú – ETO, Berettyóújfalu –, a felsőházban szereplő csapatok komoly játékerőt képviselnek.– Úgy gondolom, a többi együttesnek is fel kellene zárkóznia mellénk. Ha idén is megnyerjük a bajnokságot, akkor az elmúlt nyolc évben a megnyerhető huszonnégy cím közül huszonkettőt megszerzett az ETO – ez hét bajnoki cím, hét kupagyőzelem, nyolc Szuperkupa. Annyira jó a csapat, hogy egy kicsit unalmassá vált a küzdelem. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy Győr egy sportos város és a szurkolóknak megvan a lehetőségük, hogy kiválasszák, melyik minőségi sporteseményre mennek ki. Azért amikor Bajnokok Ligája-meccset játszunk, nálunk is telt ház van a Magvassyban.

– Kizárólag futsalcsarnok nem sok van, talán csak a győri és a berettyóújfalui. Taotámogatásból eddig csak egy, az Aramis éppen épülőben lévő csarnoka készül, a statisztika is azt mutatja, hogy ezen a területen van fejlesztenivalója a szövetségnek.– Az ETO–Veszprém találkozón a vendégszurkolók a létesítményt biztonságban elhagyták, majd azt követően közterületen egy beazonosítatlan társaság verekedést provokált. Arról klubunknak nincs információja, hogy a verekedést kezdő személyek a mérkőzést megtekintő szurkolók közül kerültek-e ki, vagy hogy egyáltalán szurkolók voltak-e. A mérkőzéssel kapcsolatosan a rendezői feladatokat klubunk maradéktalanul ellátta.– Ki szeretnénk jutni a szlovéniai EB-re, ehhez meg kell nyernünk a pótselejtezőt, valamint a következő szezonban minél több saját nevelésű játékost szeretnénk beépíteni az ETO első csapatába. Úgy tűnik, hogy az utánpótlás-nevelési koncepciónk lassan beérik, mert az U20-as és az U17-es együttesünk is vezeti a bajnokságát, az U15-ös és U13-as gárda pedig Final Fourt játszik. Ugyan az idei szezon főképp a futballról szólt az ETO-nál, de úgy néz ki, hogy a futsalban az egyik legeredményesebb szezonunkat zárjuk.