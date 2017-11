Futsal - Csoda lenne a Rába ETO továbbjutása

A program



November 22.

15.30 ó: Luparense–Kherson

18 ó: ETO–Minszk



November 23.

17 ó: Minszk–Luparense

19.30 ó: ETO–Kherson



November 25.

15.30 ó: Kherson–Minszk

18 ó: Luparense–ETO.

A csoport győztese jut be az áprilisi Final Fourba, melynek egyébként akár az Audi-aréna is lehet a helyszíne. Ehhez azonban az kell, hogy a magyar bajnok sikerrel vegye a cseppet sem könnyű akadályt.A győriek vezetőedzője, Javi Rodriguez a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: bár nem ők számítanak a favoritnak, de mindent megtesznek azért, hogy sikeresen szerepeljenek ezen a három mérkőzésen.„Tisztában vagyok azzal, hogy a korábbi években erősebb keret állt a mindenkori győri edző rendelkezésére, s bár most szűkösebbek a lehetőségek, ez nem jelenti azt, hogy feladnánk a vágyainkat. Nagy tervekkel és komoly ambíciókkal láttam munkához alig egy hónappal ezelőtt Győrben, s szeretném, ha emlékezeteset alkotnánk a héten" – kezdte a szakvezető, akinek a győri csapatkapitány, Juanra személye sokat számított, mikor igent mondott az ETO ajánlatára.„Több megkeresésem is volt, végül a zöld-fehérek mellett döntöttem, mert úgy érzem, komoly jövőkép áll a klub előtt, s itt lehet alkotni" – tette hozzá a spanyol szakember, aki játékosként megnyert mindent, amit lehetett.Drucskó Zoltán, az ETO elnöke is arról beszélt, hogy a csapat szeretne mindent megtenni a jó eredmény eléréséért, de a továbbjutás maga lenne a csoda.