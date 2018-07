Futballmeccset nézett a bíróság Győrben - nem hallatszott a felvételen Kassai négerezése

„Így még nem láttak mérkőzést, én sem" – mondta dr. Megyes Géza, a Győri Törvényszék bírája a Kassai Viktor játékvezető által Lipták Zoltán labdarúgó ellen indított személyiségjogi per hétfői újabb tárgyalásán a hallgatóságnak. És valóban: a jelenlévők a tavaly áprilisi Diósgyőr–Vasas NB I-es mérkőzés első félidejének televíziós felvételét nézhették meg, de úgy, hogy közben nem a kommentátor és a közönség hangja hallatszott, hanem a játékvezető és az asszisztensek zárt rendszeren rögzített kommunikációja.



Az előzmény ismert: a meccs második félidejében a diósgyőri Lipták belemarkolt ellenfele, Felix Burmeister heréibe, amit a bíró piros lappal honorált. A kiállított focista nem hagyta el azonnal a pályát, hanem fenyegetően indult Kassai felé. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága öt meccsre eltiltotta a játékost, aki a verdikt enyhítése végett fegyelmi tárgyalást kért. A tárgyalás jegyzőkönyvét írta volna alá a szintén meghallgatott Kassai, amikor olvasta, hogy Lipták azt állította róla, a meccsen rasszista megjegyzéssel illette a diósgyőriek kameruni légiósát, Patrick Mevoungout. Lipták szerint a bíró a következőt mondta csapattársának: „Shut up (magyarul: kussolj) negró, fa......ó g..i vagy!" A játékvezető szerint ez nem igaz, emiatt pert indított a védő ellen. Mivel Liptáknak győri a bejegyzett lakcíme, a Miskolci Törvényszékről az ügy Győrbe került.



A hétfői tárgyaláson meghallgatott felvétel alapján Kassai néha erélyesen, de összességében tisztelettudóan beszélt a játékosokkal az első félidőben, amikor az ominózus sértés állítólag elhangzott. A „ne mutogasson már, nem kell csinálni a fesztivált" mondatnál durvább kijelentés nem hagyta el a száját. A felvétel minősége ugyanakkor nem volt a legjobb. Lipták ügyvédje, dr. Dányi Szilárd éppen azzal érvelt, hogy bizonyítékként nem fogadható el, mert a rendszer szerinte nem minden játékvezetői megszólalást rögzített.



Dr. Megyes Géza törvényszéki bíró is azt állapította meg, hogy a per tárgyát képező mondat még töredékesen sem volt hallható, azonban néha nem lehetett érteni az elhangzottakat. Kassai ügyvédje, dr. Bajáky Tamás viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy annál a lefújt szabálytalanságnál, amelynél a játékvezető állítólag sértegetett, a tévéfelvétel alapján 15 méterre állt Mevoungoutól, és semmilyen kommunikáció nem volt köztük. Azt is hangsúlyozta, hogy a légiós fegyelmi tárgyalásra küldött írásbeli nyilatkozatában és bíróság előtt tett korábbi tanúvallomásában mást állított arról, hogy Kassai hányszor és milyen szavakkal szidta őt.



A per várhatóan ősszel folytatódik. Kassai azt szeretné, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértést és ítéljen meg 500 ezer forint sérelemdíjat. Az összeget sportcélra, a Diósgyőr utánpótlássportjáért létrejött Rakaczki Bence Alapítványnak ajánlaná fel.



Képünk illusztráció.