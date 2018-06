Frizbi Európa-bajnokságot rendez Győr, 30 ország versenyzői jönnek majd

A 2019. június 29. és július 6. közötti esemény keddi sajtótájékoztatóján rövidfilm mutatta be a Magyarországon és Európában még kevésbé ismert sportágat és annak szabályait. Ezt követően Mészáros János, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnöke arról beszélt, céljuk, hogy a tagszövetségek minél több világversenyt hozzanak Magyarországra, ezért támogatták a Magyar Repülő Korong Szövetség rendezési szándékát.



Andrea Forlan, az európai sportági szövetség elnöke kiemelte, hogy Győr Amszterdam és Velence előtt nyerte el a rendezés jogát. Zopcsák László, a sportág egyik hazai meghonosítója elmondta, hogy a frizbit hétfős csapatok játsszák, egy mérkőzés 100 percig tart. Férfi, női és vegyes csapatok számára is rendeznek versenyeket, Európa-bajnokságokra pedig négyévente kerül sor.



Erdősi Zoltán, a Magyar Repülő Korong Szövetség első embere kifejtette, a jövő évi kontinensviadal egy lehetőség, eszköz a sportág hazai népszerűsítésére.



"Valójában a 2023-as Eb-t szerettük volna elnyerni, mert úgy véljük, akkorra már felnőtt szinten is mindhárom kategóriában tudunk csapatot indítani. Jövőre azonban még csak vegyes kategóriában szerepelhetnek versenyzőink" - mondta az elnök. Kitért rá, utánpótlás korosztályban már a kontinens élmezőnyébe tartoznak a magyar frizbisek, a felnőtteknél azonban még nem lehetnek vérmes reményeik.



A legutóbbi Eb-n a magyar vegyes csapat a mezőny utolsó negyedében végzett, Győrben megcélozzák a középső harmadba jutást.