Forma-1: Bottas rajt-cél győzelmet aratott Ausztriában

Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjat, amelyen a világbajnoki pontversenyben vezető ferraris Sebastian Vettel második lett, s 20 pontra növelte előnyét a negyedikként célba érő Lewis Hamiltonnal (Mercedes) szemben.



A 27 éves Bottasnak ez volt az idei, egyben pályafutása második futamgyőzelme. Mögötte néhány tizeddel lemaradva futott be másodiknak Vettel, míg a dobogó alsó fokára Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál versenyzője állhatott fel.



Hamilton a nyolcadik helyről rajtolva küzdötte fel magát negyediknek, s bár a végén nagyon közel volt Ricciardóhoz, előznie nem sikerült.



A rajtot Bottas kiválóan kapta el, megtartotta az első helyet, mögötte Vettel fordult be másodikként az első kanyarba. A harmadik pozíciót Ricciardo elvette Kimi Räikkönentől (Ferrari), Hamilton pedig az első 10 körben három helyet javítva feljött ötödiknek.



Harminc kör után változatlanul Bottas, Vettel, Ricciardo volt a dobogósok sorrendje, Hamilton ötödik volt Räikkönen mögött, s a 32. körben elvégezte az első kerékcseréjét.



A 34. körben Ricciardo, egy körrel később pedig Vettel járt a boxban, s kapott új abroncsokat, Bottas pedig a 41. körben hajtott ki kerékcserére. A sorrend az élen az első kiállások után nem változott, Räikkönen viszont csak a 45. körben állt kis friss gumikért, s Hamilton mögé, ötödikként tért vissza a mezőnybe.



A hajrá kezdetéig nem változott a sorrend az első öt helyen, kilenc körrel a leintés előtt viszont Hamilton két másodpercen belülre csökkentette a hátrányát a harmadik helyen száguldó Ricciardóval szemben. Közben Vettel is nagyon megközelítette Bottast, az utolsó három körben azonban sem Hamiltonnak, sem Vettelnek nem sikerült előznie, így a sorrend nem változott.



A vb egy hét múlva a Brit Nagydíjjal folytatódik Silverstone-ban.