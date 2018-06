Fordulatok után - Japán-Szenegál 2-2

FIFA világbajnokság, H csoport, 2. forduló, Jekatyeringburg, vezette: Gianluca Rocchi (olasz)Japán: Kavasima – Szakai H., Josida, Sodzsi, Nagatomo – Haragucsi (Okazaki, 75.), Haszebe, Kagava (Honda, 72.), Sibaszaki, Inui (Uszami, 87.) – Oszako. Szövetségi kapitány: Nisino AkiraSzenegál:K. N'Diaye – Wagué, S. Sané, K. Koulibaly, Sabaly – Gueye, A. N'Diaye (Kouyaté, 66.), B. N'Diaye (N'Doye, 81.) – I. Sarr, M. Niang (Diouf, 86.), Mané.Szövetségi kapitány: Aliou CisséGól: Inui (34.), Honda (78.) ill. Mané (12.), Wagué (71.)Sárga lap: Inui (68.), Haszebe (94.) ill. Niang (58.), Sabaly (90.), N'Doye (91.)Ugyan kétszer is vezetett Szenegál, de nem tudta megnyerni a meccset: a japán cserék lendítettek a játékon, egy fordulatos találkozón végül megosztoznak a pontokon.Haszebe akasztja a kontrából induló Manét.Több felívelt labda is érkezik a japán tizenhatoson belülre, végül Koulibaly magas lábhasználata miatt kifele ítél szabadrúgást Rocchi.N'Doye is besárgul.Sabaly kap sárgát. Négy perc a hosszabbítás.Az utolsó csere a meccsen: a remekül játszó Inui helyét Uszami veszi át.Niang nem is tudja folytatni, le kell őt cserélnie Cissének, Diouf érkezik a hajrára.Sportszerű jelenet Japántól: Niangot kell ápolni, kirúgják a labdát, hogy ez megtörténhessen.Cserél Szenegál is: N'Doye áll be Badou N'Diaye helyére.Ebben azért benne volt a szenegáli védelem is, egy felívelt labda után nem tud tisztázni Szenegál, majd a visszagurított labdánál Honda jön, és kapásból az üresen maradt kapuba lő, 2-2!Haragucsi helyett Okazaki jön a japán válogatottba. Közben Sané leszorított kezére pattan fel a labda a saját térdéről egy lövés után - nincs büntető a videóbíró szerint sem.Rögtön jön is a japán csere, Honda váltja Kagavát.Egy keresztlabdára jön tökéletes ütemben Wagué, aki a léc alá vágja a labdát, hiába dominált Japán, Szenegál szerez gólt!Inui rántotta le az ellenfelét, neki is villan a lap.Cserél is Aliou Cissé, Alfred N'Diaye helyére jön Kouyaté.Kapufa! Inui közel a duplázáshoz, de marad az 1-1! Kicsit közelebb a tizenhatos oldalvonalától, mint ahonnan a gólt rúgta, megint el tudja csavarni, de most a kapufán csattan a lövése. A helyzet ugyanaz, mint az első félidőben: jobban kezdett Szenegál, de mostanra abszolút Japán irányít!Kimarad! Sibaszaki jó ütemű keresztlabdájáról centikkel csúszik le középen Oszako!Niang most már nem ússza meg büntetlenül: most egy fülest oszt ki Sodzsinak, őt is ápolják. Niang pedig az első sárga lapos a meccsen.Ismét Niang kintről, lapos lövését fogja Kavasima. Akárcsak az első, úgy a második félidőt is jobban kezdi Szenegál, de nem akar jönni a második gól. Közben Haszebének sózott oda egyet a könyökével Niang, vérzik a japán, így el kell hagynia a pályát.Oszakót hagyják őrizetlenül a szenegáli hátvédek, fejese azonban nem hoz gólt. Niang válaszol egy távoli lövéssel, ez is eredménytelen.Elkezdődött a második félidő, csere nélkül.Bár Szenegál jobban kezdett, végül a félidő második része inkább Japáné volt. A négy ponttal egyik együttes sem járna rosszul - kérdés, ki fog majd kockáztatni azért, hogy nyugodtan várhassa az utolsó fordulót.Egy perc a hosszabbítás az első félidő végén.Ezúttal balról jöhet Szenegál a sarokrúgással, Sarr sarokkal tenné kapura, de ez elakad egy japánban.Haragucsi tolja meg a kapu felé, de elmegy a keresztléc fölött a labdája.- Kavasima javít! Niang léphet ki ziccerben, bár két japán szorításában, de el tudja lőni, Kavasima azonban bele tud kapni, nagy védés volt!Az első kaput eltaláló japán lövés rögtön gólt is hoz, hát ennyit arról, hogy Japán súlytalan támadásban. Nagatomo vesz át egy magas indítást remek mozdulattal, ezzel egyből becsapja a védőjét, majd Inui veszi át tőle a labdát, aki tíz méterről eltekeri a labdát a bal alsóba, 1-1!A játékosok által szervezett ivószünet: Rocchi végül véget vet ennek, és folytatódhat a futball. Egyelőre Japán nem igazán találja a fogást Szenegálon.Niang újabb szöglete valahogy elakad egy Japán védőben: egyelőre a levegőt Szenegál uralja, ami a két csapat játékosainak fizikai paraméterekben való különbségére való tekintettel nem is nagy meglepetés.Kavasima most szépen vetődik, és ami fontosabb, hogy meg is fogja a labdát, megint jobbról jön középre a beadás, Sarr kapáslövése azonban nem okoz olyan nagy gondot a japán kapusnak.Mané nem csak az ellenfél, hanem a saját kapuja előtt is feltűnik: most Szakai beadását blokkolja. Sokat dolgozik Szenegál legjobb labdarúgója.Nem semmi akció volt, két sarkazással építette fel a támadását Japán, majd Haszebének készítik le lövésre a tizenhatos előteréből, de saját csapattársát találja le az átlövése.Megint jobbról érkezik a labda középre, majd Sabaly lövi kapura, de Kavasima nem fogja, csak kiüti - csakhogy pont Mané lábára, ahonnan bepattan a japán kapuba, 0-1!A szenegáli támadások nagy része a jobb oldalon fut, de eddig mindent hárít a Japán védelem.Újabb korner az afrikaiaktól, de ebből sincs helyzet. Egyelőre Szenegál aktívabb, de nem láthattunk még komoly ziccert.Niang jobb oldali szöglete csorog el a túloldalra, majd visszaemelik középre, de ez sem veszélyes.Japán kezdte a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, jön a H csoport második fordulója - amelyik együttes nyerni tud a kora esti meccsen, már biztos résztvevője lesz a nyolcaddöntőknek, míg a vesztesnek még izgulnia kell a továbbjutás kapcsán. Érdekes meccs előtt állunk, hiszen két abszolút eltérő stílus találkozik ma, abban viszont biztosak lehetünk, hogy a szurkolók nem hagyják ott a szemetet maguk után, hiszen a japán és a szenegáli fanatikusok is tiszta stadiont hagytak maguk után az első fordulóban.Korábban írtuk:​Míg a Lengyelország-Kolumbia összecsapás leginkább a kiesés elkerüléséről szól, addig a csoport másik meccse, a Jekatyerinburgban 17 órakor kezdődő Japán-Szenegál mérkőzés a továbbjutásról dönthet. Amelyik csapat nyer, az hat pontjával már nyeregben érezheti magát. A statisztika mindenesetre az afrikaiaknak kedvez: az egymás elleni eddigi mindkét barátságos mérkőzést Szenegál nyerte. A japán csapat középpályása, Honda Kejszuke mindazonáltal bizakodó, szerinte ők nyerik a meccset. 