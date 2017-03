Fontos pontok

A győzelem örömén túl a Tatabánya sorsa is foglalkoztatja a zöld-fehér szimpatizánsokat. A bányászcsapat Sárvár elleni mérkőzése elmaradt a hétvégén, a Tatabánya idén immár harmadszor nem játszotta le aktuális meccsét. Ezúttal nem a létszámhiány volt az ok, hanem a Grosics Gyula Stadiont üzemeltető cég nem engedte be őket a pályára, mivel a Tatabánya FC tulajdonosa hosszabb ideje tetemes bérleti díjjal tartozik a létesítmény használatáért.



Az MLSZ versenykiírása szerint három ki nem állást követően egy csapatot ki kell zárni a bajnokságból és törölni kell az eddigi eredményeit. A legutóbbi eset állítólag ebbe nem számít bele, mert a pályaválasztót külső körülmény akadályozta a találkozó megrendezésében.



Csak csendesen jegyezzük meg, korábban az volt a gyakorlat: ha egy csapat lejátszotta a bajnokság felét, az eredményeit nem törölték, a hátralévő mérkőzéseinek három pontjait 3–0-ás gólkülönbséggel az ellenfelek kapták. Például az FC Sopron esetében az NB I 2007/2008-as szezonjában. Akkor nem volt szükség ilyen futballbohózatra, mint amit látunk egy ideje tatabányai színekben.



A szabály alkalmazása érzékenyen érintheti az ETO-t, mert a zöld-fehérek összesen 6 pontot szereztek a Tatabányától, míg a rivális Érd ősszel hazai pályán veszített ellene, tavasszal pedig még nem játszottak egymással. Ha a szabály életbe lép, akkor az ETO-tól levonnak 6 pontot, az Érdtől viszont egyet sem. Így az ETO-nak hárompontos mínusza lehet az Érddel szemben. De a Tatabánya esetleges kizárásával az Érd egyszer, a 26. fordulóban szabadnapos lesz és ha az ETO akkor nyer – feltételezve és megengedve, hogy addig egyformán szerepel a két csapat –, a győri csapat kiegyenlítheti a ponthátrányát.



A bajnoki év végén pontegyenlőség esetén egyébként az alábbiak határozzák meg a sorrendet:

1. a bajnokságban elért több győzelem; 2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól. A további opciókat egyelőre nem érdemes vizsgálni.



Erre mondják: innen szép nyerni