Focilabdával kerülték meg Hispániát

A Ball around the Globe csapata focizott is a helyiekkel. A legjobb játékosnak pedig otthagyták egyik B. A. G.-pólójukat. Képünkön Madridban, a Vicente Calderón tövében rúgták a labdát.

„Rögtön az első este, a francia–svájci határon lerobbantunk. Hogy segítséget hívjak, az autópálya mellett, a teljes sötétségben futottam egy S. O. S.-telefonig. Így jutottunk el egy szállodába. Ezzel indult az ötvennapos utunk" – kezdi Kovács Z. Dániel, egyike a három fiatal futballrajongónak, akik nyáron bejárták Spanyolországot és Portugáliát. Utazási videoblogot készítettek, aminek központjában a foci áll. A Ball around the Globe (B. A. G. – Labda a Világ Körül) csapatnak tagja még Dániel öccse, Kovács Z. Kurszán, illetve a győri testvérpár mellett a gyáli Sebestyén András is.

A három fiatalember az utazást és a labdarúgást hozták össze egy videoblogban. Labdájukat Portóba, egészen pontosan a Dom Luís I híd tövébe is magukkal vitték.

A fiúk túrájuk alatt meglátogatták a két ország legszebb tájait, híres stadionjait, de az első osztályú klubok mellett a helyi grundokat, az utcán játszó csapatokat is felkutatták – sőt, be is álltak közéjük. Labdájukat mindenhova vitték magukkal.Az első nehézséget legyűrve Baszkföldön el is kezdhették a munkát. „Elképesztő, Spanyolországban mennyire imádják saját városuk csapatát. Eibarban, ahol nagyjából annyian élnek, ahányan el is férnek a stadionban, minden ablakban ott lóg a klub zászlaja" – veszi át a szót Kurszán.Mind a 36 várost, ahol a Ball around the Globe megfordult, nem lehetne felsorolni. A legizgalmasabb élmények közül András elmeséli, hogy La Corunába éppen az év leghosszabb napján érkeztek meg, és még tüzet is ugrottak – ahogy az ott szokás. Hamarosan pedig átlépték a határt.

A Ball around the Globe egyik célja a külföldi karriert befutott magyar labdarúgók és edzők emlékének ápolása. A győri származású Fehér Miklós szobrát is meglátogatták Lisszabonban

„A portugálok önzőbben játszanak a grundokon is. A spanyolok sokkal többet passzolnak. Talán a legmeghatóbb pillanatot Lisszabonban éltük át, amikor beléptünk a Benfica stadionjának előcsarnokába és baloldalt megláttuk Fehér Miklós, jobbra pedig Guttmann Béla szobrát. Otthagytuk az egyik B. A. G.-pólónkat, amit megígértek, hogy eltesznek" – folytatja Sebestyén András.A csapat közben megküzdött autófeltörőkkel, betegséggel, a borzalmas portugál közlekedéssel és még az idővel is versenyt futottak. Így tértek vissza Spanyolországba. „Sevilla egy mesebeli város, olyan, mintha Aladdin világába csöppentünk volna. A Betis pályáját éppen felújították – önerőből a klubtagok. Kígyózó sorban várták a szurkolók, hogy feladatot kapjanak" – meséli ismét Kurszán.

A három fiatalember az egyetlen előre megrendezett jelenetet Madrid mellett vette fel, ahol eljátszották az FC Barcelona korábbi elnökének, Josep Sunolnak a meggyilkolását. Később pedig betévedtek egy kávézóba, aminek a tulajdonosa nem más, mint az Atlético Madrid korábbi csatára, Juan José Rubio. „Szinte transzban voltunk az interjú alatt. Adtunk neki egy B. A. G.-karkötőt, amit azonnal fel is vett" – lelkendezik Dániel, aki még hozzáteszi, egyik céljuk a magyar szálak felkutatása volt, és nagyon szomorúan vették tudomásul, hogy Puskás madridi házán még csak egy emléktábla sincs.A Ball around the Globe útja Barcelonában zárult. Itt még sikerült összefutniuk egy vérbeli katalán drukkerrel. „Ahogy ő beszélt a klubról és a mostani problémákról, azt minden »divatdrukkernek« hallania kell" – jegyzi meg Dániel.Végül pedig rengeteg élménnyel és összesen 300 forinttal a zsebükben megérkeztek a magyar határhoz. Nagyjából kétmillió forintot költöttek a túrára. A labda elindult a világ körül és a fiúk nem akarnak itt megállni. De egyelőre a mostani részekhez várnak még több nézőt. A „nagyágyú" csapatokról szóló videóik most jelennek csak meg – a Ball around the Globe YouTube- és Facebook-oldalán lehet követni őket.